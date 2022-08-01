إخلاء منزل آيل للسقوط بشبرا الخيمة.. والبدء في إزالته اليوم

أخلت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة عقارا حدث به تصدع منذ مساء أمس من السكان، حرصا على حياتهم، وذلك في شارع الثورة بيجام بشبرا الخيمة، لإزالته اليوم.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتشكيل لحنة هندسية عاجلة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة والتي اوصت بهدم العقار.

إخلاء العقار تماما

من جانبه أعلن اللواء ماهر كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أنه تم إخلاء عقار بشارع الثورة بيجام بشبرا الخيمة، من السكان وذلك بمعرفة قسم أول شبرا الخيمة وذلك بعد ورود تقرير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، موضحا أن العقار سبق وصدر له قراري إزالة من قبل نظرا لوجود تصدعات وتشققات بجدران العقار.

تقرير المهندس الاستشاري وبدء الهدم

وأضاف رئيس حي غرب شبرا الخيمة، أن قرار إخلاء العقار جاء بناء على تقرير المهندس الاستشاري المسلم لقسم الشرطة، وأنه انتقل رفقة مديرة الإدارة الهندسية منوها بأنه تم إصدار قرار عاجل بهدم العقار والاتفاق مع مقاول لتنفيذ أعمال هدم العقار اليوم.

واستطرد أن العقار مكون من 4 طوابق وحدثت شروخ في الطابق الباني علوي مساء امس، وتلاحظ زيادته، وتم استدعاء مالك العقار وإعطاء مهلة لجمع الأغراض تحت إشراف الحماية المدنية، وقطع المرافق عن المنزل واستدعاء مقاول الهدم.

وأوضح رئيس الحي أنه تم التعاون مع الأجهزة والقسم لفرض كردون أمني، تحت إشراف الشرطة والحماية المدنية حفاظا على الأرواح مطمئنا المواطنين أن الهدم يتم تحت إشراف الجهات المختصة ومراعاة سلامة المنازل المجاورة.

وكان أهالي سكان شارع الثورة التجاري منطقة بيجام شبرا الخيمة، فوجئوا مساء أمس بوجود تصدعات وشروخ بأحد العقارات بالمنطقة مطالبين بسرعة إزالته حتى لا يتعرض للانهيار ويتسبب في فقدان الأرواح أو إصابات للمواطنين القاطنين بالمنطقة.