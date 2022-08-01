«الأرصاد»: نسب الرطوبة تتجاوز 95% طوال شهر أغسطس «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ شهر أغسطس معروف بارتفاع نسب الرطوبة تتجاوز 95% على السواحل الشمالية و85% على القاهرة الكبرى، مشددة على أن نسب الرطوبة هي العامل المؤثر على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة.

امتداد منخفض الهند الموسمي يؤثر على البلاد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي ومعه كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة لفترات النهار والليل».

طقس النهار سيكون شديد الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «طقس النهار سيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات جنوب البلاد وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، والأجواء حارة رطبة على السواحل الشمالية في أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط».

ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط

وأردفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه في فترات الليل سنشعر بارتفاع نسب الرطوبة والأجواء المائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، وفي السواحل الشمالية تشهد هبوب رياح تقلل إحساسنا بنسب الرطوبة وسنشعر بالأجواء المعتدلة هناك، كما سترتفع الأمواج على سواحل البحر المتوسط وسيصل ما بين 1.5 و2 متر وينصح بأن نكون في منطقة آمنة بالقرب من الشاطئ.