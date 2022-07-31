الأرصاد تطمئن المواطنين: مصر لن تتأثر بالأمطار الرعدية في السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، عن تعرض المملكة لمنخفض جوي يؤدى إلى سقوط أمطار رعدية تتراوح شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط للرياح يتزامن معها زخات من البرد على مناطق بالمملكة مثل نجران، عسير وجازان.

وعقب انتشار صور للطقس السيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ازدادت عمليات البحث عبر المحركات العالمية عن ما إذا كانت مدن ومحافظات مصر تتأثر بهذا المنخفض أم لا؟.

هل تتأثر مصر بمنخفض سطحي بالسعودية؟

وبشأن ذلك، قال خبراء الأرصاد بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر، إن حالة الطقس التي تشهدها بعض دول الخليج لن يكون لها أي تأثير على أي مناطق من جمهورية مصر العربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد في تقرير لها نشر منذ قليل على صفحتها على «فيس بوك» إن البلاد حاليًا تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بالحرارة في الظل.

وعن حالة الطقس التي تشهدها البلاد، قال خبراء الأرصاد إنه يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوبي سيناء والبلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على باقي الأنحاء.

حالة الطقس في السعودية

ويوضح خبراء الأرصاد بالمملكة أن بعض المناطق السعودية تتأثر حاليًا بوجود عواصف رعدية تسبب سقوط غزير للأمطار، بسبب منخفض سطحي متعمق، ويزيد من حدتها نشاط الرياح الجنوبية الشرقية الرطبة.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن المملكة تشهد خلال الساعات المقبلة استمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية ويصاحبها نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم، وأجزاء من منطقة الباحة، ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

يشار إلى أن بعض دول الخليج شهدت عدم استقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية أدت إلى سقوط أمطار غزيرة وحدوث فيضانات عارمة.