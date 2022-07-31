«الأرصاد»: منخفض الهند الموسمي يضرب البلاد ويؤثر على درجة الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة بنحو درجة عن الأمس، ومن ثمّ، فإن العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 35 درجة مئوية، إذ تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي المصحوب بكتل هوائية معظمها قادمة من البحر المتوسط وتكون محملة بكميات كبيرة بخار المياه.

تظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب وشمال الصعيد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «سنشهد ارتفاعا كبيرا في نسب الرطوبة، ما سيجعل درجة الحرارة المحسوسة تصل إلى 37 و38 درجة مئوية، لكن نتحول من الأجواء شديدة الحرارة رطبة إلى الأجواء الحارة الرطبة اليوم، وذلك على محافظات الوجه البحري وسواحلنا الشمالية، وتظل الأجواء شديدة الحرارة على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار».

رياح تساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «مع فترات المساء ودخول ساعات الليل سيكون هناك نشاط للرياح سرعاته ما بين الـ30 والـ40 كم على الساعة، وهو ما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة ويجعلنا نشعر بالأجواء المعتدلة في فترات المساء، وهو ما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة».

الأجواء في فترات الليل ستكون معتدلة تماما

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأجواء في فترات الليل ستكون معتدلة تماما على أنحاء الجمهورية كافة، ونشاط الرياح سيجعلنا نشعر بنسب رطوبة أقل خلال فترات الليل، كما أنّ نشاط الرياح سيؤدي إلى ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط وبخاصة مطروح، العلمين، والإسكندرية، وهو ما سيؤدي إلى خطورة على المصيفين.