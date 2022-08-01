رئيس «حقوق النواب»: مصر جاذبة للمفكرين والمبدعين من مختلف دول العالم

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ الحديث عن الجمهورية الجديدة، يتطلب تضافر الجهود للوصول إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، موضحا أنّ الحلقة النقاشية الخاصة بالابداع والرأي، جاء تزامنا مع حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عام المجتمع المدني، ما يظهر الاهتمام بحقوق كل مصري في المجتمع، ومنها حقوق الإبداع والحريات.

رئيس لجنة حقوق الإنسان مصر جاذب للمفكرين والمبدعين

وأشار رضوان، إلى أنّ مصر منذ قدم التاريخ جاذبة للمفكرين والمبدعين من مختلف دول العالم، كما أنّ جدران المعابد شاهدة على حرية الإبداع في مصر منذ قدم التاريخ.

مؤتمرالمجلس القومي لحقوق الإنسان

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان «حرية الإبداع والحريات الأكاديمية»، المنعقدة بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة الجديدة، في الفترة 1 - 2 اغسطس 2022، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وكانت السفيرة مشيرة خطاب، أكدت أهمية الثقافة والفنون، لافتة إلى دور مصر الريادي في هذا المجال على مدار التاريخ.