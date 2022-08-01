محافظ البحيرة: نفذنا 18 مشروعا لتطوير مدينة رشيد بـ390 مليون جنيه

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنّ الدولة اقتربت من الانتهاء من تنفيذ مشروع «بشاير الخير 4»، بنسبة تنفيذ 97%، ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تعمل الدولة على تنفيذها في نطاق محافظة البحيرة.

«بشاير الخير 4» يُقام على مساحة 43.4 فدان

وأضاف محافظ البحيرة، في عرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش زيارته التي يجريها لمحافظة البحيرة حاليا، أنّ مشروع بشاير الخير 4 ينفذ في نطاق مدينة رشيد الجديدة، بإجمالي 66 عمارة، و4554 وحدة سكنية، على مساحة 43.4 فدان.

تطوير مسار العائلة المقدسة

ولفت إلى أنّ المحافظة عملت على تطوير مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون بتكلفة 80 مليون جنيه، وجرى افتتاحه منذ شهرين.

تكريك مجرى نهر النيل لتسهيل دخول وخروج المراكب

وأوضح أنّ العمل جار لإنشاء مدينة رشيد الجديدة، بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص تلك المساحة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى العمل على تنفيذ 25 عمارة ذات طابع خاص فيها بالمدينة، مع إجراء أعمال تكريك في مجرى نهر النيل في بوغاز رشيد، ليكون هناك حالة مميزة في دخول وخروج المراكب.

وتابع أنّ المحافظة تنفذ خطة لتطوير منظومة النظافة ومجابهة الأزمات والسيول بإجمالي تكلفة 455 مليون جنيه، مؤكدا أنّ «البحيرة» من أفضل المحافظات في مجابهة السيول، والنظافة العامة.

ولفت «آمنة»، إلى تنفيذ 18 مشروعا لتطوير مدينة رشيد بتكلفة أكثر من 390 مليون جنيه، فضلا عن مشروع ميناء الصيد في رشيد بتكلفة 600 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 97%، بسعة «50 مركب» في الساعة، مشيرا إلى تنفيذ المجمع الصناعي النسيجي بمنطقة حوش عيسى، بتكلفة 1.4 مليار جنيه في نطاق المحافظة.