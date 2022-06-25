توفير وحدات سكنية بمدينة «بشاير الخير» لـ17 أسرة متضررة بالإسكندرية

التقى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قبل قليل، سكان عقار الدخيلة المنهار والعقارات المجاورة له، في نطاق حي العجمي، ليزف إليهم رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أعطى توجيهاته بتوفير وحدات سكنية بمدينة «بشاير الخير» للأهالي المتضررين، والبالغ عددهم 17 أسرة، وذلك بالتزامن مع احتفالات 30 يونيو، جاء ذلك بحضور السيد موسى، رئيس حى العجمى، وممثلي الجهات المعنية.

محافظ الإسكندرية يشكر الرئيس على توفير الشقق

وقدم المحافظ، نيابةً عن شعب الإسكندرية، الشكر إلى رئيس الجمهورية على الاستجابة لدعم الأهالي المتضررين من سكان العقار المنهار والعقارات المجاورة، لافتاً إلى أن الرئيس سبق واستجاب للسكان المتضررين بالإسكندرية، وأمر لهم بتوفير شقق سكنية بمدينة «بشاير الخير» على الفور.

«الشريف»: الدولة تقف بجانب البسطاء

وأكد «الشريف» أن الدولة، بالرغم من الظروف الصعبة والتحديات التي تواجهها في كافة القطاعات، لا تبخل بأي جهد للوقوف بجانب أبنائها، وخاصةً أهالينا من البسطاء، لرفع المعاناة عنهم، وتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.

وأشار المحافظ إلى أنه بعد رفع شكوى الأهالي إلى الرئيس، أعطى تعليماته فوراً بتقديم الدعم الكامل للأهالي، وتوفير وحدات سكنية لهم بمدينة «بشاير الخير»، وأضاف أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، والبدء في أعمال نقل الأهالي المتضررين.

وتسلمت 9 أسر من قاطني العقار المائل في منطقة كوم الشقافة، الذى تم إزالته بالكامل حتى سطح الارض، شققهم بالفعل في مساكن «بشائر الخير 3»، خلال شهر فبراير من العام الماضي، وهو الأمر ذاته الذي يتم مع الأسر المتضررة في الوقت الراهن.