محافظ قنا يستقبل 108 مواطنين بمكتبه لبحث شكواهم

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، استقبال المواطنين بمكاتبهم صباح اليوم الأحد، للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

واستقبل محافظ قنا والسكرتير العام المساعد 108 مواطنين، واستمعا لشكوى كل مواطن على حده، ووعدوهما ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

شكاوي متنوعة أمام المحافظ

وقال محافظ قنا، إن المواطنين تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش «تكافل وكرامة»، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.

وأضاف «الداودي» أنه من واجبنا كمسئولين السعي نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.