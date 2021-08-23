السيسي عن مدينة الأمل: بروح هناك كتير أشوف أهلي وناسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يجب التركيز على قضية الوعي بمفهومها الشامل، فتكاليف الإصلاح تُعد هائلة يدفعها المصلح، «ولا يمكن أبدًأ للمصلح أن يكون محل رضا من الآخرين».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»: «المصلح دايما بيتكلم عن الطبيعة وعكس المسار اللي الناس ماشية فيه، هو بيغيره عشان الأفضل، المصلح هو عمل الأنبياء والرسل».

ووجه رئيس الجمهورية حديثه للإعلامية: «لفوا لمدة ساعتين أو ثلاثة في مدينة الأمل، بروح هناك كتير، بشوف أهلي وناسي، بنعمل ده عشان اهلي وناسي».