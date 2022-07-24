صرف مساعدات مالية عاجلة وعلاج لأسرة طفلة تعاني من أمراض الكلى بقنا

قام اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بزيارة منزل أرملة في قرية دندرة التابعة لمركز قنا، عقب تقدمها بشكوى لعلاج ابنتها والتي تبلغ من العمر 4 سنوات وتعاني من أمراض الكلى، رافقه حسن عثمان، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وخالد عمران، مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة مصر الخير بقنا والأقصر والبحر الأحمر، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

نقل السيدة وابنتها إلى القاهرة

وعلى الفور وجه محافظ قنا بسرعة التنسيق مع منظومة شكاوى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان، ونقلها إلى محافظة القاهرة لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتوفير العلاج اللازم لها، موضحا أن مؤسسة مصر الخير ستتكفل بكافة مصاريف الانتقال إلى محافظة القاهرة، كما أعطى تعليماته بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للأسرة لمساعدتهم على تحمل أعباء ومشقة الحياة، وذلك باعتبارهم من الأسر الأولى بالرعاية.

بحث شكاوى ومطالب المواطنين

الجدير بالذكر أن السيدة تقدمت بشكوى اليوم لمحافظ قنا، أثناء استقباله للمواطنين بمكتبه، للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم وبحث الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.