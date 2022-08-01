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الكرملين: مغادرة أول سفينة حبوب من ميناء أوديسا الأوكراني «أمر إيجابي»

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سارة ثروت
01:00 م | الإثنين 01 أغسطس 2022
ميناء أوديسا الأوكراني

ميناء أوديسا الأوكراني

أعلن الكرملين، قبل قليل، أنَّ مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا الأوكراني، أمر إيجابي، وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة «العربية».

مغادرة أول سفينة حبوب من ميناء أوديسا الأوكراني

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، أنَّ أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا الأوكراني، اليوم الاثنين عند الساعة 06.17 بتوقيت جرينتش بموجب اتفاق تم التوصل إليه في 22 يوليو الماضي مع روسيا في إسطنبول، 

تصدير الحبوب الأوكرانية 

وأوضحت الوزارة، أن سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان، وينتظر أن تصل إلى إسطنبول في الثاني من أغسطس. وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في إسطنبول، وفق لوكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية.

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بقلم سارة ثروت