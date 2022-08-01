أنقرة تعلن مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء «أوديسا» الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع التركية مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب ميناء «أوديسا» الأوكراني باتجاه مدينة «إسطنبول» التركية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، أعلنت قيادة العمليات الجنوبية الأوكرانية، مقتل 52 من القوات الروسية، وتدمير 4 دبابات، ووحدتي مدفعية، و 8 مركبات قتالية مدرعة وشاحنات و 4 مستودعات للذخيرة في مقاطعتي بيريسلاف وباشتانكا جنوبي البلاد.

أوكرانيا: موسكو توسع مجموعاتها العسكرية في اتجاه «كريفي ريه»

وأشارت قيادة العمليات إلى استهداف قطار يحمل معدات عسكرية وذخيرة وأفرادًا في منطقة «بريليفكا»، مضيفة أن القوات الروسية توسع مجموعاتها العسكرية في اتجاه مدينة «كريفي ريه» وسط أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت «كييف»، تدمير القوات المسلحة الأوكرانية، حوالي 15 مستودع ذخيرة روسي في المناطق الجنوبية لأوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة.

وأمس الأحد، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن جيش بلاده سيحصل على أنظمة صواريخ «زيركون» فرط صوتية في الأشهر المقبلة، مضيفا خلال احتفال بـ«يوم تأسيس البحرية» إن الفرقاطة «أميرال جورشكوف» ستكون أول من تتولى مهمة قتالية حاملة السلاح على متنها.

موسكو: التعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب متجمد تقريبا

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، تعليق «واشنطن» الحوار مع موسكو حول مكافحة الإرهاب، وأوضح رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بالوزارة فلاديمير تارابرين، اليوم الاثنين، في مقابلة مع وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب متجمد تقريبا.