الخولي: المجتمعات تتطور من خلال الاهتمام بالمبدعين

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنّ فكرة الإبداع مرتبطة بالإنسانية، والتاريخ المصري شهد عددا من المبدعين الذين واجهوا المشكلات بسبب البحث عن الحريات الإبداعية.

الخولي: يجب مناقشة حرية نشر ثقافة الإبداع

وأضاف الخولي، أنّ الإبداع مرتبط بفكر وثقافة المجتمع، وليس فقط بقانون حماية الملكية الفكرية، كما أوضح أنّ المبادرات التطوعية المختلفة نوع من نشر ثقافة الإبداع، لذا يجب التركيز على أهمية تعامل المجتمع مع الأفكار الإبداعية الجديدة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنّ المجتمعات تتطور من خلال الاهتمام بالإبداع والمبدعين، لذا يجب مناقشة حرية نشر ثقافة الإبداع وحرية الرأي، فهو أمر يحتاج إلى الاهتمام الشديد والعناية به.

مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان

وبدأ قبل قليل مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت عنوان «حرية الإبداع والحريات الأكاديمية»، بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان بالقاهرة الجديدة، حيث يعقد المؤتمر في الفترة 1 - 2 أغسطس 2022، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.