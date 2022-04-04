ابنة عبد المنعم مدبولي عن إعلان «رمضان هو هو»: «كريم مش شبه والدي»

نجح إعلان لإحدى شركات الاتصالات، في اليوم الأول من السباق الرمضاني على الشاشة الصغيرة، في لفت أنظار أغلب رواد السوشيال ميديا وخاصةً «فيس بوك»، إذ عبروا عن ردود أفعالهم تجاه الإعلان الذي جاء في قالب أقرب إلى محاكاة شخصيات شهيرة في الدراما والسينما المصرية.

«رمضان هو هو هو ... فرحتنا هي هي هي»، بكلمات أغنية هذا الإعلان، تصدر الثنائي ياسمين عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما جسدا أشهر شخصيات الزمن الجميل، واستندت فكرة الإعلان إلى حقيقة أن فرحة شهر رمضان المبارك دائماً كما هي في الماضي والحاضر.

وجسد كريم محمود عبد العزيز خلال الإعلان، شخصيتين قديمتين، الأولى «عبد الغفور البرعي»، الذي جسد شخصيته نور الشريف في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، والثانية «حسين»، التي أداها الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي في فيلم «الحفيد».

ابنة عبد المنعم مدبولي: كريم مش شبه والدي في الإعلان

وعلى الرغم من حصول دور «كريم»، على إشادة من الجمهور، من خلال نجاحه في تجسيد شخصية «حسين»، في فيلم «الحفيد»، وقام العديد من المتابعين بتشبيه الأخير بـ الفنان عبد المنعم مدبولي، إلا أن «أمل»، ابنة النجم الراحل أشارت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الشخصية التي ظهرت في الإعلان لم تشبه والدها في «الحفيد».

وأوضحت «أمل»: «بمجرد ما شاهدت هذا الإعلان للوهلة الأولى لم أشعر بوجود تشابه بين كريم ووالدي الراحل.. محستيش لما شوفت الإعلان أن ده دور والدي، ومستغربة ردود أفعال الجمهور خاصة إني مخدتش بالي منه غير من تعليقات الناس على الإعلان».

إشادة وإعجاب بالإعلان

وعبرت «أمل»، عن إعجابها بالإعلان وبهجته، خاصة دور الفنانة ياسمين عبد العزيز المميز التي عادت به بعد فترة طويلة من الغياب عن تقديم الإعلانات.

يذكر أنه قد تم طرح هذا الإعلان أول أيام رمضان، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتخطى عدد المشاهدين بعد طرحه بعدة ساعات حاجز المليون.