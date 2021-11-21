كواليس مشاركة سهير البابلي في «مدرسة المشاغبين».. سمير خفاجي رشحها

كشفت الفنانة الراحلة سهير البابلي، عن كواليس مشاركتها في مسرحية «مدرسة المشاغبين»، مع الفنان القدير عادل إمام والفنانين الراحلين أحمد زكي وسعيد صالح، إذ ذكرت خلال حوار تليفزيوني في برنامج «صاحبة السعادة»، مع الإعلامية إسعاد يونس، الذي عُرض في عام 2015 على شاشة «cbc»، أن سمير خفاجي هو من رشحها للعمل بهذا الدور.

أنا كوميديانة وكلامي البسيط كان بيضحك ناس كتير

وأضافت «البابلي»، أنها كوميديانة وكلامها البسيط كان يُضحك الكثيرين، « كنت أنا على طول في المسرح القومي، وكلامي كان بيضحك، سعيد صالح الله يرحمه كان بيناديني بـ (يا قومي)، حياتي كلها كانت ضحك ولعب وجد وحب، كان الفنانين في مسرحية مدرسة المشاغبين بيتراهنوا أنهم يضحكوني على المسرح، بس مكنتش بضحك، بالعكس هما اللي كانوا بيموتوا على نفسهم من الضحك».

سبب اعتذار عبد المنعم مدبولي عن مسرحية «مدرسة المشاغبين»

وتابعت الفنانة سهير البابلي: «قعدنا 7 سنوات نعمل المسرحية دي، منهم ثلاث سنوات ورا بعض، والمسرحية دي اتصورت واتسجلت إذاعة، والناس حفظت الرواية بسبب المسرحية»، موضحة أن الفنان القدير الراحل عبد المنعم مدبولي، وهو الذي كان سيقوم بدور ناظر المدرسة بدلًا من الفنان الراحل حسن مصطفى، ولكن حدثت إشكالية، «مدبولي كان عنده شغل وسفرية، فجابوا حسن مصطفى يقوم بالدور».

موعد جنازة سهير البابلي

وأعلن المخرج عمر زهران، موعد جنازة الفنانة سهير البابلي، والتي توفيت منذ قليل بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 86 عامًا، إذ ذكر إن الجنازة ستكون بعد صلاة الظهر، في مسجد الشرطة الشيخ زايد، والعزاء بعد غد الثلاثاء، بمسجد الشرطة، وذلك خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».