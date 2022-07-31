11 عملا فنيا جمع سعيد صالح وعادل إمام.. من مدرسة المشاغبين إلى زهايمر

أكثر من 200 عمل فني شارك فيها الفنان القدير سعيد صالح، الذي يمر اليوم ذكرى عيد ميلاده باعتباره من مواليد 31 يوليو، بدأ مشواره الفني قبل بداية الستينيات واستمر متربعًا على عرش الكوميديا حتى رحيله في عام 2014، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا يجمع ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.

صداقة قوية جمعت بين سعيد صالح وعادل إمام، امتدت لمشاركتهما سويًا في عدد من الأعمال الفنية سواء على شاشتي السينما والتليفزيون أو على خشبة المسرح، وترصد «الوطن» عدد منها خلال السطور التالية:

مدرسة المشاغبين

عام 1971 التقيا الثنائي في مسرحية مدرسة المشاغبين، وشاركهما البطولة أحمد زكي ويونس شلبي وهادي الجيار، سهيير البابلي وحسن مصطفى وعبدالله فرغلي، من إخراج جلال الشرقاوي، تأليف علي سالم.

أحلام الفتى الطائر

عام 1978 ظهر سعيد صالح، ضيف شرف في مسلسل أحلام الفتى الطائر بطولة عادل إمام، وتجسيده شخصية حمامة، وذلك خلال الحلقات الأخيرة، وضم المسلسل وقتها عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم هدى رمزي، أمينة رزق، صلاح منصور، توفيق الدقن، تأليف وحيد حامد، إخراج محمد فاضل.

رجب فوق صفيح ساخن

في نفس العام، شاركا الثنائي في فيلم رجب فوق صفيح ساخن، تأليف ماهر إبراهيم، إخراج أحمد فؤاد، بطولة ناهد شريف، ناهد جبر، وحيد سيف، علي الشريف، زوزو شكيب.

المشبوه

عام 1981 شارك سعيد صالح، النجم عادل إمام فيلم المشبوه، والفيلم من تأليف إبراهيم الموجي، إخراج سمير سيف، بطولة سعاد حسني، فاروق الفيشاوي، والطفل كريم عبد العزيز.

على باب الوزير

عام 1982 قدما سويًا فيلم على باب الوزير، وشاركهما البطولة أحمد راتب، صفية العمري، يسرا، صلاح نظمي، تأليف سمير عبد العظيم، إخراج محمد عبد العزيز.

الهلفوت

عام 1984 شارك سعيد صالح في فيلم الهلفوت مع عادل إمام وصلاح قابيل وإلهام شاهين ويعد أولى الأفلام السينمائية التي قدمتها، تأليف وحيد حامد، إخراج سمير سيف.

أنا اللي قتلت الحنش

عام 1985 قدما فيلم أنا اللي قتلت الحنش، من تأليف عبد الحي أديب، إخراج أحمد السبعاوي، بطولة معالي زايد، يوسف شعبان، صفية العمري، أحمد راتب.

سلام يا صاحبي

يعد فيلم سلام يا صاحبي، من أشهر الأفلام التي جمعت بين الثنائي عادل إمام الذي جسد شخصية مرزوق وسعيد صالح الذي جسد شخصية بركات، وشاركتهما البطولة سوسن بدر، محمد الدفراوي، مصطفى متولي، سيناريو وحوار صلاح فؤاد، إخراج نادر جلال.

بخيت وعديلة

عام 1996 ظهر سعيد صالح، في الجزء الثاني من فيلم بخيت عديلة المعروف بـ الجردل والكنكة، بطولة عادل إمام وشيرين، تأليف لينين الرملي، إخراج نادر جلال.

أمير الظلام

عام 2002 ظهر سعيد صالح ضيف شرف في فيلم أمير الظلام، سيناريو وحوار تامر عبد المنعم، إخراج رامي إمام، وشارك عادل إمام البطولة شيرين سيف النصر، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز.

زهايمر

عام 2010 كان آخر ظهور سينمائي للفنان عادل إمام من خلال فيلم زهايمر، وظهر مع سعيد صالح، كضيف شرف لشخص متقدم في العمر يعاني من الزهايمر، الأمر الذي جعل الزعيم يبكي، الفيلم من إخراج عمرو عرفة، تأليف نادر صلاح الدين، بطولة نيللي كريم، فتحي عبد الوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف.