رقم الخط الساخن لوزارة التموين.. تقديم شكاوى البطاقات وتعديل البيانات

الخط الساخن لوزارة التموين، من أكثر الأرقام الحكومية استقبالا لاتصالات واستفسارات المواطنين خاصة أصحاب البطاقات التموينية من أجل اتمام طلباتهم على البطاقات إلكترونيا وفي خطوات محددة سواء عبر موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية للتموين.

رقم الخط الساخن لوزارة التموين

الرقم 19959 هو الخط الساخن لوزارة التموين، خصصته الوزارة لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين بشأن تعديل بيانات بطاقة التموين أو إتمام الخدمات التموينية المتاحة إلكترونيا للبطاقات، إذ يستقبل الخط الساخن اتصالات المواطنين يوميا طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة للإجابة على طلبات المواطنين من خلال القائمين على الخط الساخن لتقديم الدعم للمواطنين بشأن بطاقات التموين.

ودشنت وزارة التموين خطًا ساخنًا لها، من خلال إدارة التكنولوجيا ونظم المعلومات بالوزارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في أواخر عام 2020 الماضي وقت تدشين موقع دعم مصر والخاص بتقديم خدمات البطاقات التموينية إلكترونيا، حيث تم الإعلان وقتها عن الرقم 19959 كخط ساخن لشكاوى بطاقات التموين وتعديل البيانات والاستفسارات من المواطنين حول بطاقاتهم.

فيما تستقبل وزارة التموين أيضا أية شكاوى خاصة بأسعار السلع أو شكاوى التجار من خلال الأرقام التالية:

** منظومة الشكاوى الحكومية والخط الساخن لها 16528.

** جهاز حماية المستهلك والخط الساخن له 19588.

** الخط الأرضي لإدارة الرقابة التجارية بوزارة التموين والذي يحمل رقم 0227942638.

كما تستقبل وزارة التموين أيضا الشكاوى من بقالي التموين حيال بيع السلع بأسعار تختلف عن السعر الرسمي المعلن في قائمة السلع التموينية والتي تضم 25 سلعة تموينية مدعمة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، إذ تجبر الوزارة كل منفذ بقال على تعليق صورة من قائمة السلع التموينية في مكان ظاهر داخل المنفذ التمويني.