التموين: الحصول على دعم الـ6 أشهر لا يتطلب تقديم أوراق جديدة

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ أصحاب البطاقات التموينية، ليس عليهم التقدم بأي أوراق للحصول على زيادة الدعم الجديدة المقررة صرفها لهم لمدة 6 أشهر، والتي تتراوح بين 100 إلى 300 جنيه بحسب عدد الأسر المقيدة على البطاقة.

الأوراق المطلوبة لصرف زيادة التموين الجديدة

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ مكاتب التموين والإدارات التموينية أو المديريات على مستوى جميع المحافظات، لن تقبل استلام أي أوراق أو طلبات من أصحاب البطاقات التموينية بشأن زيادة دعم التموين، موضحة أنّ الحصر أجرته الحكومة إلكترونيا بعدة معايير للوصول إلى الأسر الأكثر استحقاقا في صرف الزيادة التموينية الجديدة، حال الوصول إلى 9 ملايين و100 ألف أسرة لصرف الزيادة الجديدة لمدة 6 أشهر.

وأشارت المصادر إلى أنّ الأسر التي تم حصرها، هي أصحاب البطاقات التموينية المستحقين لصرف الزيادة، ممن تقل معاشاتهم عن 2500 جنيه، أو ممن تقل مرتباتهم الشهرية عن 2700 جنيه، وأيضا الأرامل والمطلقات وأصحاب معاش تكافل وكرامة.

وأقر مجلس الوزراء صرف الزيادة في صورة سلع تموينية وليس دعما نقديا لصاحب بطاقة التموين، كي تتمكن الأسرة الحاصلة على الزيادة، من شراء سلع من منافذ البقالين من الأرز والزيت والسكر وباقي السلع التي تطرحها وزارة التموين في منافذ البقالين والمجمعات بقيمة الزيادة المدرجة لها على السيستم.

قيمة زيادة التموين الجديدة

وتقدر تكلفة صرف زيادة التموين الجديدة للأسر الأولى بالرعاية بنحو 6 مليارات جنيه شهريا، حيث تضخ الحكومة للزيادة مليار جنيه شهريا لمدة 6 أشهر، حيث تنقسم الزيادة كما يلي:

- 100 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرة واحدة.

- 200 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أسرتين أو 3 أسر.

- 300 جنيه شهريا على بطاقة التموين التي تضم أكثر من 3 أسر.