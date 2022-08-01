رئيس جامعة سوهاج يتابع اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية

تابع الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكلية التربية النوعية، يصاحبه الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية، والدكتورة لمياء أبو زيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة داليا هيكل رئيس كنترول التربية الفنية.

تشكيل لجان متابعة داخل كل كلية

وخلال جولته أكد رئيس جامعة سوهاج، على أنه تم تشكيل لجان داخل كل كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم، والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي تؤدي بها اختبارات القدرات، لافتاً إلى أن اختبارات القدرات بالكلية تتم بشعبتيها الفنية والموسيقية، وذلك وفق المواعيد الزمنية المحددة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي ستستمر حتى يوم السبت الموافق 6 أغسطس الحالي.

85 طالبا يؤدون اختبارات القدرات

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس، أن الاختبارات تقدم لها حتى الآن 85 طالبا وطالبة بواقع 66 طالبا بالتربية الفنية و19 طالبا بالتربية الموسيقية، مشيراً إلى أن الطالب يؤدي الاختبارات متتالية بشرط اجتياز كل اختبار على حدى بمجموع يعادل 60% من الدرجة الكلية للاختبار وإلا يعد الطالب راسباََ.

وأضافت الدكتورة لمياء أبو زيد، إلى أنه في حالة اجتياز الطالب اختبار القدرات يؤدي اختبار الكشف الطبي واللياقة البدنية، بعدها يتم قيد اللائقين بالكلية بشكل نهائي ويقوم الطالب بسداد المصروفات الدراسية والتسجيل واستكمال باقي الإجراءات.

وقالت الدكتورة داليا هيكل، إن الاختبار الخاص بالتربية الفنية يتكون من ثلاث جوانب الجانب المعرفي يتم تصحيحه إلكترونياً، الرسم والتصميم، واختبار التربية الموسيقية يتضمن الجانب المعرفي، الغناء، اللحني والايقاعي.