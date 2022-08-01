شروط وموعد التقديم على موقع الزهراء للمدن الجامعية في جامعة سوهاج

يعد التقدم للمدن الجامعية بأهمية التنسيق للكلية عقب المرحلة الثانوية للطلاب المغتربين حيث توفر المدينة الجامعية السكن الملائم للطلاب، وما يمزها أنها لا تبتعد كثيرا عن الحرم الجامعي فضلا عن توفير سبل الإقامة والإعاشة بمبالغ رمزية حيث تتحمل الجامعة الكثير من النفقات.

وتوفر المدينة الجامعية بجامعة سوهاج الإعاشة لأبناء المحافظة من المراكز التي تبعد أكثر من 25 كيلو متر، وأبناء المحافظات الأخرى حيث يقبل التقديم إلكترونيا عبر موقع الزهراء للمدن الجامعية لجامعة سوهاج.

شروط التقديم على موقع الزهراء للمدن الجامعية بسوهاج

ويشترط للتقديم لموقع الزهراء للمدن الجامعية بجامعة سوهاج أن يحصل الطالب على تقدير جيد على الأقل للطلاب القدامى بالجامعة، ولذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لشهادة معتمدة بذلك، ويتم قبول جميع طلاب الثانوية العامة ممن أدى إختبارات الثانوية العامة ممن يبعد محل إقامتهم أكثر من 25 كيلو متر، على أن يكزن القبول للأبعد، وفقا للأماكن المتاحة بالمدن الجامعية بجامعة سوهاج.

موقع الزهراء للمدن الجامعية بسوهاج

ويتم التقديم على موقع الزهراء للمدن الجامعية بجامعة سوهاج إلكترونيا عبر الدخول على الموقع من هنا وإنشاء حساب إذا كان التقديم لأول مرة، بالرقم القومي واسم للطالب ورقم سري أو للدخول بالحساب القديم ممن سبق التسجيل.

مواعيد التقديم للمدن الجامعية بسوهاج

وسيبدأ موقع الزهراء للمدن الجامعية بجامعة سوهاج بتلقي طلبات التقديم للمدن الجامعية بجامعة سوهاج للطلاب والطالبات الجدد من طلاب الثانوية العامة بداية من الأول من سبتمبر القادم وحتى العاشر من الشهر نفسه.

بينما يتم قبول طلبات التقديم للمدن الجامعية للطلاب القدامى على موقع الزهراء للمدن الجامعية بجامعة سوهاج بداية من اليوم الأول من أغسطس الجاري وحتى 15 من الشهر نفسه.

خدمات المدن الجامعية بسوهاج

وقد قامت جامعة سوهاج بإضافة عدة خدمات للمدن الجامعية لتسهيل الإقامة والاستذكار للطلاب منها التوسع في توفير قاعات الاستذكار في مدينة الطلبة ومدينة الطالبات، فضلا عن تجهيز مباني المدن الجامعية بمدينة سوهاج الجديدة وتوفير خزانات للمياه وأثاثات جديدة لفرش المباني، وكذلك توفير مبردات وبوتاجازات ومراوح لكافة المباني لاستقبال طلاب الجامعة بمقرها الجديد.