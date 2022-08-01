تفاصيل التقديم لاختبارات القدرات بكلية التربية النوعية في جامعة سوهاج

بدأت جامعة سوهاج في استقبال طلبات التقدم لاختبارات القدرات لكلية التربية النوعية من الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، عن إتاحة التقدم إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، لأداء اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج وأيضا كليات التمريض والتكنولوجيا والتعليم الصناعي والتربية الرياضية.

وتستمر جامعة سوهاج في تلقي طلبات التقدم لاختبارات القدرات حتى 6 أغسطس، ولا يتم قبول طلبات ترشح لاختبارات القدرات عقب ذلك الموعد لطلاب الثانوية العامة المصرية، بينما توجد مرحلة ثانية لطلاب المعادلة.

التقديم لاختبارات كلية تربية نوعية في جامعة سوهاج

وللتقدم لاختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج يتم الضغط هنا، وكتابة الرقم القومي لتظهر بيانات الطالب، درجات كل مادة والمجموع الكلي، ورقم جلوس الطالب والمحافظة والإدارة التعليمية، ثم يختار الطالب الموعد المناسب له لاختبار القدرات، حيث يتم تحديد اليوم التالي للتسجيل، لأداء اختبارات القدرات، ثم يقوم الطالب بطباعة استمارة التقدم لاختبارات القدرات باسمه وموعد الاختبارات، وتلتزم كلية التربية النوعية باستقبال الطلاب بالمواعيد المحددة باستمارة الترشح لاختبارات القدرات المحددة على موقع وزارة التعليم العالي.

شروط اختبارات كلية تربية نوعية في جامعة سوهاج

وتشترط وزارة التعليم العالي للتقدم لاختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج أن يكون الطالب قد أدى اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023 من مدرسة مصرية، حيث تقتصر هذه المرحلة من التقديم على طلاب الثانوية العامة المصرية فقط، وسيتم فتح مرحلة قادمة، لطلاب المعادلة ولطلاب التعليم الفني الصناعي والتعليم الفني التجاري والتعليم الفني الزراعي من الأقسام التي يحق لها الالتحاق بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج.

ويتم عند التقدم لاختبارات القدرات بكلية التربية النوعية بجامعة سوهاج تقديم الطالب لصورة من رقم الجلوس في الثانوية العامة وصورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات.

موقع كلية تربية نوعية في جامعة سوهاج

جدير بالذكر أن كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، توجد بالحرم الجامعي القديم بمدينة ناصر، حيث تستقبل الكلية طلاب الثانوية العامة، يوميا من الساعة التاسعة صباحا لعقد اختبارات القدرات داخل مبنى الكلية عدا يومي السبت والجمعة.