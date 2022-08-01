ضبط 65 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أهمية الدور الرقابي الذي تؤديه الأحهزة التنفيذية بالمحافظة، وبالتعاون مع مديرية ومباحث التموين، من تمشيط للأسواق والمحال العامة والمخازن وضبط المنشآت المخالفة، والمتلاعبين بالسلع التموينية، وكذلك كل أشكال الغش والاحتكار لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة، مؤكداً أنه لن يسمح بالتلاعب بأقوات المواطنين أو الفساد، وتحقيق الدور الرقابي بمنتهى الحزم.

ضبط 700 طن سلع تموينية ومواد غذائية بمنشآت مخالفة

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات التي تم شنها خلال أسبوعين أسفرت عن ضبط حوالي 700 طن سلع ومواد غذائية وتموينية متنوعة الضبطيات، ما بين دقيق بلدي مدعم وسكر وأرز تمويني وأسمدة زراعية، واحتكار لسلع من قبل مخالفين، أو منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستخدام الآدمي بعد فحصها من قبل المختصين.

وأوضح «راشد»، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 65 طن دقيق بلدي مدعم، منها في منخل دقيق بقرية غمازة بداخله 19 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، وإعادة الكمية المضبوطة لمطحن الصف لتوزيعها على المخابز، وفقا للحصص المقررة فى ذلك الشأن، لإنتاج العيش البلدي المدعم للمواطنين.

كما ضُبط 19 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بأحد المخازن بالشوبك الشرقي، و27 طنا و500 كجم دقيق بلدي مدعم خلال حملات على المخازن والمناخل بالحوامدية وأبوالنمرس حيث تم ردها لمطاحن المدن لإعادة توزيعها.

ضبط مخزن أسمدة بدون ترخيص

واستعرض المحافظ جهود حملات مديرية ومباحث التموين، والتي أسفرت عن ضبط مخزن أسمدة زراعية بدون ترخيص بغمازة الكبرى، ومصادرة 50 طن أسمدة مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين.

وفى مجال مواجهة الاحتكار، تم ضبط 279,5 طن سكر، و18 طن ملح، بدون فواتير تفيد معاملات الشراء بقصد احتكارها والتلاعب بأسعارها وطرحها بالسوق السوداء، إضافة إلى ضبط 13,5 ألف لتر من زيوت الطعام معبأة ناقصة الوزن وبدون فواتير أو علامة تجارية، و8 آلاف لتر زيت طعام غير معبأ، و160 جوال أرز بدون تواريخ أو علامات تجارية.