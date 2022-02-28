محافظ بني سويف يستعرض جهود الحملات التموينية في أسبوع

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصةً التي يزداد عليها الطلب موسمياً، ووجه بتكثيف حملات التموين على أن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى، بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.

جاء ذلك خلال مناقشة محافظ بني سويف تقرير عرضه المهندس وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين، بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية في الفترة من 20 إلى 26 فبراير الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

التنسيق مع المحافظة لتوفير الدعم اللازم للأهالي المتضررين

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحملات، التي تم تنفيذها على مدار أسبوع، وخاصةً خلال الأزمات والحالات الاستثنائية، بسبب الأحوال الجوية التي شهدتها المحافظة، ونتج عنها تضرر قرية «سنور» القديمة إثر تدفقات مياه السيل القادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث تم إعلان حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات الأسبوعية، والتنسيق مع المحافظة لتوفير الدعم اللازم للأهالي المتضررين، مع المتابعة الميدانية للوضع بالقرية، وتوفير كافة السبل لتشغيل المخبز المعطل بها، بعد امداده بالمياه والكهرباء لتشغيله وتوزيع الخبز المدعم على المواطنين.

تحويل 282 مخبزاً من العمل بالسولار للغاز الطبيعي

وأشار التقرير إلى أن عدد المخابز التي تم تحويل الوقود المستخدم بها من السولار إلى الغاز الطبيعي، بلغ 282 مخبزاً، وذلك تماشيا مع المبادرة الرئاسية للتوسع في استبدال الوقود إلى الغاز الطبيعي، ويجري تحويل باقي المخابز تباعاً، وفقا للخطة المعدة لذلك، في حين أسفرت الحملات التي قامت بها المديرية على المخابز البلدية عن تحرير أكثر من 147 مخالفة تموينية، بواقع 20 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و26 محضر نقص وزن، و34 محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و36 محضر تدني مستوى نظافة أدوات العجين، و2 محضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و8 محاضر تصرف في 63 جوال دقيق مدعم، و19 محضر عدم صرف بون للمواطنين، و2 محضر عدم الاحتفاظ بميزان حساس.

تشكيل لجان للإشراف على عمليات استلام وتوريد القمح

وتم تشكيل عدة لجان، برئاسة المسئولين بمديرية التموين وأعضاء التجارة الداخلية والشئون الزراعية ووكيل إدارة التموين والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية والمالية بالمحافظة ورئيس قسم صيانة الحبوب وهيئة سلامة الغذاء وأمناء العهد والمسئولين عن الموازين، للإشراف على عمليات استلام وتوريد القمح المحلي، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، مع تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة عمليات التوريد، والتنسيق مع وزارة التموين في متابعة عمليات التسليم.

كما تم المرور على البدالين التموينيين، للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 3 مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية، و6 مخالفات لعدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر لعدم ممارسة النشاط في أوقات العمل الرسمية.

ضبط 200 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر

وتمكنت الحملات من ضبط 200 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجازر، وتحرير 18 محضر في هذا الشأن، و3 محاضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، بالإضافة إلى تحرير 15 محضر لعدم الإعلان عن الأسعارفي الأنشطة المختلفة، و19 محضر عدم حمل شهادات صحية صادرة من مديرية الصحة تفيد بخلو العاملين من الأمراض المعدية للعمل في مجال بيع وتوزيع وتداول الأطعمة، في حين تم ضبط 2 منشأة تمارس النشاط التجاري بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتم ضبط 10 أطنان أسمدة كيماوية، وتحرير المحضر اللازم بهذا الشأن ضد أحد تجار الأسمدة الكيماوية، لحيازة وتجميع أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة وغير مصرح ببيعها خارج منافذ وزارة الزراعة المعتمدة، وذلك بغرض بيعها بالسوق السوداء، كما تم ضبط 350 لتر زيت طعام بأحد المطاعم، وتحرير محضر لحيازة زيت طعام مجهول المصدر، بجانب تحرير محضرين تبديد ضد اثنين من تجار التموين، لتبديد نصف طن من الأرز المدعم، وتحرير 4 محاضر لعدد من المطاعم، لعدم توافر الاشتراطات الصحية والنظافة العامة.

وتضمن التقرير سحب 3 عينات لمواد غذائية، و2 عينة لمواد غير غذائية، وإرسالها للمعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام من عدمه، فيما تم تحرير محضر لأحد تجار المواد الغذائية لحيازة وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 25 عبوة «شيبسي»، و11 عبوة عصير منتهية الصلاحية، إضافة إلى ضبط سيارة محملة بعدد 270 اسطوانة بوتاجاز منزلية، قبل تهريبها خارج المحافظة.