الحملات التموينية بالبحيرة تضبط طن سماد مدعم قبل طرحه في السوق السوداء

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية تكثيف الحملات التموينية في الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري لضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

حملات تموينية في الأسواق والمحلات لمكافحة الغش

كما شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وبالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري بحملات تموينية مكثفة على المخابز والأسواق بمراكز «دمنهور - شبراخيت - رشيد- وادى النطرون - كوم حمادة».

وأسفرت الحملات بالمرور على مركز ومدينة كوم حمادة، عن ضبط 4 مخابز والتصرف في 117 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه 50 كجم عن طريق بيعهم بالسوق السوداء، و9 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19جرام للرغيف الواحد.

كما تم تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز، و3 محاضر لعدم نظافه أدوات العجين بالمخبز وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

الحملات تضبط محاولات للغش في البحيرة

وبالمرور على مركز ومدينة وادي النطرون، تم تحرير محضر غش تجارى لأحد محلات البقالة الحرة وضبط أكثر من 150سلعة غذائية مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، ومحضرين لحيازة سلع غذائية بدون علامات وبيانات، كما تم ضبط 7 كجم سمن صناعي داخل أكياس بدون علامات وبيانات وضبط 14 عبوة عسل أبيض مجهول المصدر.

كما تم محضرين ذبح خارج السلخانه وضبط 3.5 لحوم غير مختومه بأي أختام لأي مجازر حكومية، ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار.

أما في مركز ومدينة رشيد، تم ضبط سيارة ربع نقل محملة طن سماد مدعم، وصاحب مخبز بلدي بالاشتراك مع آخر، لقيامهما بجمع 57 بطاقة تموين مدعمه والاستفادة بهامش ربح غير مشروع نتيجة ضرب تلك البطاقات المدعمة، فضلا عن ضبط صاحب مخبز بلدي استولى دون وجه حق علي دقيق بلدي مدعم، بينما وفي دمنهور تم ضبط 6000 كيس ملح طعام مقلداً لعلامات تجارية شهيرة.