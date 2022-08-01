الفخراني والسقا أول الحضور بالمؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما

توافد عدد كبير من نجوم الفن، قبل قليل، على المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما الأول، ومن المقرر أن تبدأ فعاليات المؤتمر خلال دقائق قليلة.

نجوم الفن يتوافدون علي المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما

وحرص علي الحضور في المقدمة كل من الفنان القدير يحيى الفخراني رئيس المهرجان، وأحمد السقا، ومحمد ممدوح «تايسون»، ونجلاء بدر، وعمر عبد العزيز، وأيمن عزب، وإيهاب فهمي، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرجة أنعام محمد علي رئيس لجنة التحكيم.

لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدرما الأول

جدير بالذكر أن المخرجة إنعام محمد تترأس لجنة التحكيم، ويشارك أحمد السقا كعضو في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، الذي تنظمه نقابة المهن التمثيلية، وتشاهد اللجنة مسلسلات رمضان من أجل اختيار، أحسن مسلسل أفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأحسن مؤلف، وأحسن اخراج، وأحسن صورة أحسن موسيقي وتتر.

ومن المقرر أن يعلن أشرف ذكي خلال المؤتمر الصحفي تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى.