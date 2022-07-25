أشرف زكي يطمئن الجمهور على صحة هشام سليم: الحمدلله بخير

حرص الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على طمأنة الجمهور على صحة الفنان هشام سليم، بعد انتشار العديد من الأنباء، خلال الساعات الماضية، تفيد بتدهور حالته الصحية، إثر إصابته بمرض السرطان.

تطورات حالة هشام سليم

أكد الفنان أشرف زكي، أن الفنان هشام سليم يتمتع بصحة جيدة، وأن حالته الصحية بخير، قائلًا في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الحمدلله هو كويس وصحته جيدة».

إصابة هشام سليم بسرطان في الصدر

وكان الفنان هشام سليم، كشف في تصريح سابق لـ«الوطن»، عن إصابته بالسرطان، وأن حالته الصحية جيدة، قائلا: «الحمدلله أنا راضي بقضاء الله وكل اللي يجيبه كويس».

كما ذكر مصدر لـ«الوطن»، أن هشام سليم أصيب بمرض السرطان اللعين العام الماضي في شهر يناير، ولكنه طالب جميع المقربين منه بعد الإفصاح عن مرضه، وظل متكتما على أنباء مرضه حتى لا يسبب إزعاج لأحد.

آخر أعمال هشام سليم

وكانت أخر أعمال هشام سليم السينمائية مشاركته في فيلم «موسى» دور لواء بالداخلية، والفيلم من بطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وغيرهم من الفنانين، تأليف وإخراج بيتر ميمي.

أما عن مشاركاته الدرامية كان أخرها مسلسل «هجمة مرتدة» الذي عرض في السباق الرمضاني قبل الماضي عام 2021، وهو من بطولة: أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، صلاح عبدالله، ماجدة زكي، أحمد فؤاد سليم.