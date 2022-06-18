أشرف زكي وروجينا يحتفلان بتخرج ابنتهما مريم: أسعد لحظات حياتنا «صور»

احتفل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته الفنانة روجينا، بتخرج ابنتهما الصغيرة مريم، وحضرا حفل تخرجها بصحبة الابنة الكبرى مايا، وحرصت الأسرة على التقاط عدد من الصور التذكارية.

روجينا عن تخرج ابنتها مريم: أسعد أيام حياتي

ونشرت الفنانة روجينا، مجموعة صور وفيديوهات من حفل تخرج ابنتها مريم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «الحمد والشكر لله، النهاردة من أسعد أيام حياتي، يوم تخرج بنتي مريم فخورة بيكي، وباحترامك وحبك لدراستك».

وأضافت روجينا: «من يوم تخرج مايا وأنا مستنية اليوم ده، بشكرك عشان دايما سند وحضن حنين لينا كلنا، يا رب دايما أشوفك أنت ومايا أسعد الناس، مبروك ياحبيبتي، ربنا يحققلك كل اللي بتتمنيه».

وحرص عدد من نجوم الفن على تهنئة روجينا وأشرف زكي، لتخرج ابنتهما الصغرى مريم، أبرزهم سوسن بدر، لقاء سويدان، إيناس عزالدين، حمدي الميرغني، أحمد الشامي، والمطربة بوسي.

أشرف زكي لابنته: لحظة مستنيها من زمان

من جانبه عبر الدكتور أشرف زكي، عن سعادته لتخرج ابنته مريم، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلًا: «لحظة خاصة جدًا، لحظة مستنيها من زمان، لحظة تخرج مريم مبروك علينا ربنا كرمنا أعظم كرم».

وحرص عدد من المتابعين، على الإشارة إلى وجود تشابه في جمال ملامح الوجه بين مريم أشرف زكي، وعمتها الفنانة الكبيرة ماجدة زكي.