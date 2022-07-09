أشرف زكي: منتدى المتحدة للإبداع يحمي الشباب من قرصنة ورش التمثيل

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن منتدى المتحدة للإبداع، فرصة عظيمة للتفتيش على الموهوبين في كافة أرجاء مصر سواء في الصعيد أو دلتا مصر أو حتى سيناء، وقال إن المتحدة دائما تفكر في مستقبل الشباب وتشكيل وعيهم سواء بالبحث عن الموهوبين في كافة المجالات أو من خلال إنتاجاتها في الدراما والسينما والبرامج التي تتيح من خلالها أعمالا اجتماعية ووطنية يلتف حولها جميع الطبقات ومختلف الأعمار.

وأكد أشرف زكي، أن منتدى المتحدة للإبداع يحمي الشباب من قرصنة ورش التمثيل المجهولة الهوية، التي تهدف فقط إلى تحصيل الأموال.

وقال زكي لــ الوطن: «الشباب هيعرف أن طريقه الصحيح هو منتدى المتحدة للإبداع ومش هيروح غير له عشان يطلع مواهبه وقدراته من خلاله».

رسالة للموهوبين

ووجه رسالة للشباب الموهوبين بالسعي وعم اليأس، مؤكدا أن المتحدة هي التي تبحث عنهم لتقوم بدعمهم وخروجهم إلى النور بطريقة احترافية تليق بشباب مصر ومبدعيها الجدد.

دور المتحدة في اكتشاف المواهب

وأكد أشرف زكي، أن الشركة المتحدة هدفها الشباب والأسر المصرية، وأنه تعاون معهم في كثير من البروتوكولات والمشاريع بصفته نقيب المهن التمثيلية.

وقال إن المجهود المبذولة لدى المتحدة في اكتشاف المواهب بداية من برنامج الدوم وصولا لـ منتدى المتحدة للإبداع، لا بد أن نصفق لها وننحي احتراما وتقديرا لأن الشركة تبحث عن المواهب الحقيقية وتفتش في المحافظات المصرية.