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الكرملين: يصعب علينا توريد الغاز لأوروبا مع استمرار العقوبات ضد روسيا

كتب:

سارة ثروت
01:10 م | الإثنين 01 أغسطس 2022
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قبل قليل أنَّه من الصعب استمرار توريد الغاز لأوروبا فى ظل استمرار العقوبات ضد موسكو، فى نبأ عاجل بثته قناة «العربية».

الكرملين: من الصعب استمرار توريد الغاز لأوروبا بسبب العقوبات 

وبحسب قناة «العربية»، أكّد بيسكوف، أنَّ خط نورد ستريم 1 للغاز يحتاجً لإصلاحات والعقوبات تمنع الحصول على قطع غيار.

خفض توريد الغاز الروسي إلى أوروبا 

وكان «بيسكوف»، قد صرح فى وقت سابق، بأنَّ العقوبات التي فرضتها أوروبا على موسكو هي السبب الرئيسي للمشاكل التقنية داخل منشآت الغاز، إذ أن الدول الأوروبية تعاني من الإجراءات والعقوبات التي تفرضها على روسيا، وفقًا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

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بقلم سارة ثروت