روسيا: طلبنا خبراء من الأمم المتحدة للتحقيق في مقتل سجناء أوكرانيين

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن موسكو دعت خبراء من منظمة «الأمم المتحدة» و«الصليب الأحمر الدولي» للتحقيق بمقتل سجناء أوكرانيين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، استعداد المنظمة الأممية، لإرسال خبراء للتحقيق في ملابسات قصف مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في«يلينوفكا» بجمهورية «دونيتسك» الشعبية بموافقة من الأطراف.

وأشار حق، إلى أن المنظمة تدعم مبادرات «اللجنة الدولية للصليب الأحمر».

بدوره، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «أمستردام» لن تتوقف عن تقديم مساعدات عسكرية لـ«كييف»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

إجلاء سكان المناطق الخاضعة لسيطرة كييف في دونيتسك

من جانبه، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى أن حكومة بلاده قررت إجلاء سكان المناطق التي تخضع لسيطرتها في جمهورية «دونيتسك» الشعبية بشكل إجباري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وساد الظلام، للمرة الأولى في مبنى برلمان ولاية «برلين» الألمانية في حي «برلين ميته»، وأعلنت حكومة «برلين»، إطفاء إنارة عشرات المباني العامة والمعالم في المدينة الألمانية ليلا، استعدادا لأزمة طاقة محتملة.

برلين: 200 مبنى لن تتم إضاءتها في الليل

وقالت وزارة البيئة في حكومة الولاية الألمانية، إن الإضاءة سيتم قطعها تدريجيا خلال الأسابيع الـ3 أو الـ4 المقبلة، مشيرة إلى أن 200 مبنى ضمن نطاق مسؤوليتها لن تتم إضاءتها في الليل بعد الآن، من بينها مبنى البلدية و«قصر شارلوتنبورج»، و«عامود النصر».

وأضافت الوزارة، أن هناك حوالي 1400 مصباح إضاءة قيد التشغيل، موضحة أن تكاليف إضاءتها تبلغ نحو 40 ألف يورو سنويا.