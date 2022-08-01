مدبولي: مفيش محافظة في مصر إلا وفيها مشروعات لرفع مستوى المعيشة

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر إلى المؤسسة العسكرية الوطنية المصرية، نظرا لجهودها الكبيرة التي تبذلها في المشروعات التنموية والقومية المختلفة، وفي القلب منها المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، مختصا بالشكر المنطقة الشمالية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المجهود الكبير المبذول في المبادرة في محافظة البحيرة التي تفقدها اليوم.

مشروعات تنموية في جميع المحافظات

وقال مدبولي، في تصريحات على هامش جولة له في محافظة البحيرة اليوم، إنّ هناك حجم كبير من المشروعات القومية الكبرى المنفذة في محافظة البحيرة، ما يمثل نموذج لطبيعة وطريقة العمل في المحافظات الـ27 الأخرى، مضيفا: «مفيش محافظة إلا وفيها مشروعات تنموية تهدف لرفع مستوى معيشة المواطنين».

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ مشروعات محافظة البحيرة طوال الأعوام الثمانية الماضية تتكلف 80 مليار جنيه بأكثر من 4320 مشروعت، بنسبة تنفيذ 60، كما جرى إنفاق أكثر من 40 مليار جنيه حتى الآن.

حياة كريمة

ولفت إلى أنّ مشروع حياة كريمة ينفذ في محافظة البحيرة بإجمالي 6 مراكز و8868 مشروعا، بتكلفة 44 مليار جنيه، إضافة للمشروعات القومية والتنموية الأخرى التي شهدتها المحافظة، بإجمالي 124 مليار جنيه.

وشدد على أنّ الدولة تعمل منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في الأصعدة، وتحديدا في السنوات الخمس أو الست الماضية، مضيفا: «مفيش قطاع مبيتعملش فيه تنمية».