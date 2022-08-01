حبس مسجل خطر لاتهامه بابتزاز سيدة بصور في سوهاج.. «طلب منها فلوس»

قررت النيابة العامة بمركز جهينة غرب محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، حبس مُسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بابتزاز سيدة ثلاثينية، بصور شخصية لها، عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جهينة، يفيد ورود بلاغًا من سيدة، تتهم فيه مُسجل خطر، قام بابتزازها وتهديدها، من خلال إرسال رسائل وصور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ومطالبتها بدفع المال، مقابل عدم التشهير بها.

ضبط المتهم عقب تحديد موقعه

وعقب التأكد من صحة المعلومات الواردة في البلاغ، تم التنسيق مع وحدة مباحث شرطة الاتصالات، وأمكن تحديد موقع المتهم المذكور وضبطه، وتبين أنه يُدعى «ا. م.ع»، 39 عامًا، مسجل خطر، وله معلومات جنائية، ويُقيم بدائرة مركز شرطة جهينة، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

إصابة عامل بطلق خرطوش بسبب المزاح

وفي سياق آخر، أصيب عامل في محافظة سوهاج بطلق خرطوش، إثر قيام نجل عمومته بإطلاق النار عليه بسبب المزاح أثناء جلوسهما على أحد المقاهي بدائرة المركز.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الدخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جهينة يفيد بإصابة عامل بطلق نارى خرطوش على يد نجل عمه بدائرة المركز، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج والحالة العامة مستقرة.