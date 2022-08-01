توقعات تنسيق الأزهر 2022-2023.. المؤشرات المتداولة غير صحيحة

ينتظر طلاب الثانوية الأزهرية توقعات تنسيق الأزهر2022- 2023، وذلك بعد بدء التقديم على تظلمات الثانوية الأزهرية، بعدما تمّ الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة في المؤتمر الصحفي، الذي عقده الأزهر الشريف، الخميس الماضي، في مشيخة الأزهر الشريف.

توقعات تنسيق الأزهر 2022-2023

ويعد بدء التقديم على التظلمات خطوة مهمة من طلاب الثانوية الأزهرية في توقعات تنسيق الأزهر 2022-2023، لمعرفة الجامعات التي يستطيع الطال دخولها وفقا للتنسيق المتوقع من الأزهر الشريف، المنتظر الإعلان عنه.

وتعتبر توقعات تنسيق الأزهر 2022- 2023، من أكثر موضوعات التي يتمّ البحث عنها من قبل أهالي وطلاب الثانوية الأزهرية لمعرفة مصير كل طالب، وما سيكون التنسيق الذي سيحصل عليه ويدخل من خلاله الجامعة بما يناسب مجموعه في الثانوية الأزهرية.

مدة تقديم تظلمات الثانوية الأزهرية

ويسعى كل طالب، بعد معرفة نتيجته معرفة توقعات تنسيق الأزهر 2022-2023، ويبدأ في البحث عن أفضل الجامعات وفقا للتنسيق المتوقع الإعلان عنه من قبل الأزهر الشريف.

وكان أعلن الأزهر الشريف عن نسب نجاح كل من شعبة الأدبي والعلمي والشعبة الإسلامية، في المؤتمر الذي بثه الخميس الماضي، وتمّ الإعلان موعد تظلمات الثانوية الأزهرية، التي بدأت اليوم الاثنين، ومن المقرر أن تنتهي في نهاية شهر أغسطس الجاري، ويترقب الآن الأهالي والطلاب توقعات تنسيق الأزهر 2022- 2023 .

توقعات متداولة

وانتشر في الأيام القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي توقعات تنسيق الأزهر 2022- 2023، ونفي الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، ما يتمّ تداوله من مؤشرات تنسيق الأزهر والحدود الدنيا والقبول بالكليات والأقاليم، قائلا أنَّه لا أساس له من الصحة.

وأضاف «الشربيني»، أنَّه مازال باكرا أن تكون هناك توقعات تنسيق الأزهر2022-2023، فمازال هناك الآلاف من الطلاب لديهم دور ثان حتى يوأدون الامتحانات الخاصة به، وانتظار النتيجة النهائية، وحذر الأهالي والطلاب من الانسياق خلف هذه التوقعات، وقال إنَّ الجامعة ستنشر كل ما يتعلق بالتنسيق في الموعد المحدد.