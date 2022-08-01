مؤشرات تنسيق الأزهر علمي.. اعرف الحد الأدنى لكليات الطب والهندسة

يتساءل العديد من طلاب الحاصلين على الثانوية الأزهرية وأولياء الأمور عن مؤشرات تنسيق الأزهر علمي، وذلك بعد أن تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المنشورات التي تفيد بإعلان جامعة الأزهر عن نتيجة التنسيق والمؤشرات الأولية للكليات.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي مؤشرات تنسيق الأزهر علمي، وذلك ليتعرف طلاب وطالبات الشعبة العلمية الحاصلين الشهادة الثانوية الأزهرية على نتيجة تنسيق العام الماضي، وفقًا لما أعلنه مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر حينها، التي جاءت كالتالي:

مؤشرات تنسيق الأزهر علمي

- الحد الأدنى لكلية الطب للبنين بالقاهرة: 627 درجة بنسبة 96.46%.

- الحد الأدنى لكلية الطب بنين دمياط: 625 درجة بنسبة 96.15%.

- الحد الأدنى لكلية الطب بنين أسيوط: 622 درجة بنسبة 96.69%.

- الحد الأدنى لكلية طب أسنان بنين القاهرة: 621 درجة بنسبة 96.54%.

- الحد الأدنى لكلية طب أسنان بنين بأسيوط: 619 درجة بنسبة 95.23%.

- الحد الأدنى لكلية الصيدلة بنين القاهرة: 613 درجة بنسبة 94.31%.

- الحد الأدنى لكلية الصيدلة بنين أسيوط: 609 درجات بنسبة 93.69%.

- الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين القاهرة: 600 درجة بنسبة 92.31%.

- الحد الأدنى لكلية الهندسة بنين قنا: 593 درجة بنسبة 91.23%.

- الحد الأدنى لكلية العلوم بنين القاهرة: 550 درجة بنسبة 84.46%.

-الحد الأدنى لكلية الهندسة الزراعية للبنين بالقاهرة: 549 درجة بنسبة 84.46%.

- الحد الأدنى لكلية العلوم بنين أسيوط: 514 درجة بنسبة 79.08%.

- الحد الأدنى لكلية اللغات والترجمة للبنين بالقاهرة: 501 درجة بنسبة 77.08%.

مؤشرات تنسيق الأزهر علمي بنات

واستكمالًا للحديث عن مؤشرات تنسيق الأزهر علمي، جاء تنسيق بعض الكليات للبنات العام الماضي على النحو التالي:

- الحد الأدنى للقبول في كلية طب بنات القاهرة جامعة الأزهر 96.46%.

ـ الحد الأدنى للقبول في كلية طب بنات دمياط جامعة الأزهر 96.15%.

ـ الحد الأدنى للقبول في كلية طب بنات أسيوط جامعة الأزهر 95.69%.

ـ الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان بنات القاهرة جامعة الأزهر 95.54%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة بنات بالقاهرة جامعة الأزهر 94.92%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة بنات أسيوط جامعة الأزهر 94.46%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بنات القاهرة جامعة الأزهر 93.08%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية التمريض بنات القاهرة جامعة الأزهر 91.69%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية العلوم بنات القاهرة جامعة الأزهر 91.54%.

ـ الحد الأدنى للقبول بكلية الدراسات الإنسانية جامعة الأزهر 91.08%.

التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية

ويمكن للطلاب والطالبات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2022، من خلال التسجيل عبر بوابة الأزهر، وسوف يمتد باب التظلم لمدة شهر على أن يغلق أبوابه في 31 أغسطس، وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية أنًّ رسم التظلم على المادة الواحدة قدره 100 جنيه، ويتمّ فحص طلب التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ، تقديمه، ويخطر الطالب بالنتيجة التي توصل إليها التظلم من خلال رابط الطعون عبر الإنترنت.