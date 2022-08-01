مؤشرات تنسيق الأزهر أدبي.. كليات تقبل من 50%

ظهرت منذ أيام نتيجة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، ويبحث الكثير من طلاب الشعبة الأدبية بالبحث عن مؤشرات تنسيق الأزهر أدبي، وذلك لتوقع المؤشرات الأولية لنتيجة تنسيق العام الجديد، وخاصة بعد انتشار شائعات التنسيق عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلة تتعلق بإعلان جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول لعام 2022.

وتستعرض «الوطن» لقرائها ومتابعيها مؤشرات تنسيق الأزهر أدبي، وذلك بعد تصدره محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك عقب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.

مؤشرات تنسيق الأزهر أدبي

ووفقاً لموقع التنسيق الإلكتروني للأزهر الشريف يمكن لطلاب وطالبات الشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية معرفة مؤشرات تنسيق الأزهر أدبي، إذ أعلن الحدود الدنيا للقبول بالكليات والمعاهد التابعة لجامعة الأزهر العام الماضي.

وتأتي مؤشرات تنسيق الأزهر أدبي بنين بالعديد من الكليات التي منها: كلية شريعة وقانون القاهرة على حد أدنى 573 درجة، وكلية اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية 566 درجة، وكلية الإعلام للبنين بالقاهرة 526 درجة، كلية التجارة بنين القاهرة- شعبة اللغة الإنجليزية بمصروفات انتظام: 408 درجات.

وفيما يتعلق بمؤشرات تنسيق الأزهر أدبي بنين، جاء الحد الأدنى للقبول بكليات الشعبة الأدبية بنين العام الماضي كالتالي، وحصلت كلية التربية الرياضية للبنين بالقاهرة انتظام بمجموع درجات 427 درجة، وكلية التربية بنين بأسيوط 417 درجة، كلية الشريعة والقانون بأسيوط شعبة الشريعة والقانون انتظام: 409 درجات.

ويأتي الحد الأدنى لمعهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنين القاهرة انتظام 384 درجة، وكلية التربية بنين تفهنا الأشراف 438 درجة، وكلية اللغة العربية بالقاهرة شعبة التاريخ والحضارة 349 درجة.

مؤشرات تنسيق الازهر ادبي بنات

وبخصوص مؤشرات تنسيق الازهر ادبي فقد أعلن الأزهر الشريف عن الحد الأدنى لكليات البنات العام الماضي وتشمل الآتي:

- كلية الدراسات الإنسانية بنات، القاهرة، شعبة الجغرافيا، انتظام: 532 درجة.

- كلية الدراسات الإنسانية بنات، القاهرة، شعبة اللغة العبرية وآدابها، انتظام: 531 درجة.

- كلية التربية بنات أسيوط، قسم رياض الأطفال، انتظام: 531 درجة.

- الدراسات الإنسانية بنات القاهرة شعبة علم نفس انتظام: 528 درجة.

- كلية التربية بنات أسيوط انتظام: 524 درجة.

- كلية الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف، الدقهلية، شعبة تاريخ، انتظام: 522 درجة.

- الدراسات الإنسانية بنات تفهنا الأشراف، قسم اجتماع، انتظام: 517 درجة.

- كلية البنات الإسلامية أسيوط، شعبة الشريعة والقانون، انتساب: 315 درجة.

- معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنات أسيوط، انتظام: 315 درجة.

- كلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة، شعبة لغة عربية، انتظام: 315 درجة.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف، شعبة أصول دين، انتساب: 315 درجة.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف، شعبة الشريعة الإسلامية، انتساب: 315 درجة.

- كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات، القاهرة، شعبة الشريعة الإسلامية فصول الفيوم، انتساب: 315 درجة.

الأزهر يحذرمن الانسياق وراء شائعات التنسيق

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر نفت فى بيان لها صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي، بخصوص مؤشرات القبول والحدود الدنيا لتنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي 2022-2023م.