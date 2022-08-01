21 سبتمبر.. حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما

يُقام المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة الدولي للدراما، بحضور يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والمخرجة أنعام محمد رئيس لجنة التحكيم، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

أنعام محمد علي: الشركة المتحدة رفعت من مستوي الدراما

ومن جهتها، قالت أنعام محمد علي رئيس لجنة التحكيم لـ مهرجان القاهرة للدراما خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، أنَّه منذ اختفاء مهرجان الإذاعة والتليفزيون اختفت المهرجانات الدرامية.

وقالت إنَّ السنوات الماضية شهدت ارتفاع مستوى الدراما مع دخول الشركة المتحدة للسوق المصري على عكس ما كان يقدم بعد عام 2011، مضيفة أنَّ هناك 22 عملًا سيتمّ مشاهدتها بخلاف مسلسل الاختيار، لافتة إلى أنَّ 21 سبتمبر المقبل سيكون حفل توزيع جوائز المهرجان.

وقال عمرو الفقي رئيس مجلس إدارة شركة «pod»، إن الشركة المنظمة لمهرجان القاهرة للدراما خلال المؤتمر الصحفي لديهم خطة بأن يكون المهرجان خلال السنوات المقبلة من أكبر المهرجانات في المنطقة، مضيفًا أنَّ أنَّهم كانوا يخططوا أن يخرج العام المقبل ولكن أشرف زكي أصر أن يخرج العام الحالي.

تواجد عدد كبير من نجوم الفن بالمؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة الدولي

وحرص على حضور المؤتمر أحمد السقا، ومحمد ممدوح «تايسون»، ونجلاء بدر، وعمر عبد العزيز، وأيمن عزب، وإيهاب فهمي، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، والمخرج عمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمخرجة أنعام محمد علي رئيس لجنة التحكيم.