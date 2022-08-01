ينتظر طلاب الثانوي العام بمختلف المحافظات، ظهور النتيجة الخاصة بهم في ترقب كبير، خصوصًا مع بدء العد التنازلي لعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2022 والنتيجة ونسب النجاح، ومن المقرر أن يُذاع على الهواء مباشرة، وسيكون هناك العديد من القنوات الناقلة لمؤتمر وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022.

القنوات الناقلة لمؤتمر وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022

ومن المقرر أن يكون التلفزيون المصري، ممثلًا بالقناة الأولى المصرية والفضائية المصرية، أول القنوات الناقلة لمؤتمر وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022، بالإضافة للعديد من القنوات الفضائية الأخرى مثل قناة «dmc»، وقناة «cbc»، وقناة «إكسترا نيوز».

وهناك حالة من القلق والترقب تعيشها الأسر المصرية، ممن لديهم أبناء وبنات بمرحلة الثانوية العامة، وتستمر هذه الحالة منذ نهاية الامتحانات وحتى عقد مؤتمر وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022، لكي يطمئن أولياء الأمور على أبنائهم وتحديد مصيرهم.

الانتهاء من مراجعة أعمال تصحيح جميع المواد

وبسبب حالة القلق والتوتر التي يعيشها الآباء مع أبنائهم الطلاب، يبحث الآلاف عبر منصة البحث جوجل عن معلومات حول النتيجة أو نسبة النجاح، أو معلومات حول القنوات الناقلة لمؤتمر وزير التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022، وموعد انعقاد المؤتمر، بعد أن أعلنت الوزارة، الانتهاء من مراجعة أعمال تصحيح جميع المواد الأساسية وغير المضافة للمجموع، لكي يتم عرض النتيجة النهائية قبل الإعلان عنها على الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لكي يعتمدها.

وصرح الدكتور طارق شوقي ،أنه يتم العمل على إعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2022 لإعلانها للطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة، نافيًا تسريب أي معلومات صحيحة حول النتيجة كما يشيع البعض، فجميع ما يتم تداوله من نسب للنجاح على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية غير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة.

إعلان نسب النجاح الخاصة بنتيجة الثانوية العامة لهذا العام بالاسم ورقم الجلوس

وشرح وزير التعليم والتعليم الفني في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه سيتم إعلان نسب النجاح الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس، كاشفًا أن المجاميع التي كنا نراها السنوات الماضية وتدور حول 100%، ستختفي تمامًا خصوصًا مع نظام الامتحانات الجديد، بعد أن اعتمدت الأسئلة في كافة المواد في الشعبتين العلمية والأدبية، على الفهم ونتاج التعلم بدلًا من الحفظ والتلقين.