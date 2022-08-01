اعرفها قبل أي حد.. نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر جريدة الوطن

أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قرب الانتهاء من إعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة 2022 في شكلها النهائي، لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر جريدة الوطن، خلال أيام.

نتيجة الثانوية العامة 2022 مؤمنة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن نتيجة الثانوية العامة 2022 مؤمنة تمامًا ولا يمكن التلاعب في النتائج، وأن كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها دون ظلم أيًا من الطلاب، لافتًا إلى أن تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة تم بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، لمنع حدوث أي أخطاء خلال أعمال التصحيح، موضحًا أن جائحة فيروس كورونا لم ولن تؤثر على إعداد وتجهيز النتائج في شكلها النهائي.

وأكد المصدر، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 غير قابلة للتلاعب، ولن يحصل أي طالب على درجات لا يستحقها، وأن أعمال التصحيح سارت بشكل منضبط، مشيرًا إلى أن كل ما يتردد عن حدوث تلاعب في نتائج الثانوية العامة غير صحيح، وأن جميع النتائج مؤمنة بشكل كامل، موضحًا أن جميع محاضر الغش الإلكتروني التي تم ضبطها داخل اللجان جرى تحويلها إلى الشؤون القانونية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطلاب الغشاشين.

ومن جهته، أشار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن كل الادعاءات حول تغيير نتيجة الثانوية العامة 2022، مضللة وغير صحيحة، موضحًا أن إعلان النتيجة سيتم خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الوطن

وتتيح الوطن لطلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور خدمة معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر هذا الرابط natega.elwatannews.com وفيما يلي خطوات التسجيل

1- اضغط على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس والاسم، للدخول على الرابط الذي خصصه موقع الوطن للاستعلام عنها.

2- لن تمر سوى ثوان قليلة حتى تظهر لك صفحة تتضمن خانات فارغة للبيانات يجب تسجيلها، من خلال إدخال الاسم الرباعي.

3- اختار الشعبة.

4- كتابة بريدك الإلكتروني.

5- سجل رقم الجلوس الخاص بك.

6- حدد المحافظة الخاصة بك.

7- سجل رقم هاتفك الخاص.

8- اضغط على سجل الآن، وتصلك النتيجة بمجرد ظهورها.

جدير بالذكر، أن النتيجة ستصل على هاتفك، بمجرد ظهورها بشكل رسمي بعد إدخال كافة البيانات المطلوبة.