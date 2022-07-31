عضو لجنة كورونا: «أي دواء بيستخدمه المواطن الأمريكي موجود عندنا في مصر»

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا لمواجهة كورونا، إنه ومع بداية عام 2020، ظهرت جائحة فيروس كورونا المستمرة حتى الآن على مستوى الكثير من دول العالم، لكن عدد المصابين أقل بكثير مما كان من قبل.

تطعيمات كورونا ساهمت في تقليل حدة الإصابات

وأضاف «خطاب»، خلال مداخلة عبر زووم ببرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إنجي القاضي، على فضائية «DMC»، أنه ومع بدء ظهور الجائحة قام الأطباء باستخدام مضادات للفيروسات، ولكن لم تكن تعمل بشكل جدي على علاج فيروس كورونا، حيث إن تطعيمات كورونا والأدوية المضادة للفيروس ساهمت في تقليل حدة الإصابات.

خطاب: نجح العلماء في ابتكار عقاريين لعلاج كورونا

واستطرد: «الأدوية التي كانت تستعمل وحتى الآن لعلاج فيروس سي جرى استخدامها لعلاج كورونا، حتى نجح العلماء في ابتكار عقارين لعلاج كورونا، منها دواء جرى إصداره في أمريكا ثم قامت شركات الأدوية المصرية بتصنيعه بشكل محلي بتشجيع من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومصر فيها 12 شركة مصرية وطنية تنتج هذا الدواء، منها 6 إنتاجها نزل في السوق، وأي دواء بيستخدمه المواطن الأمريكي موجود عندنا في مصر».

وأوضح أن الدواء ومع إطلاقه منذ 5 أشهر كان موجودا في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة بسعر 680 جنيها، حتى أمر الرئيس السيسي، أن يتم الدفع به في الصيدليات ويقل سعره لـ420 جنيها.

وتابع: «الشركة بتقوم حاليا بإنتاج الدواء الجديد ضد كورونا والخاص بشركة فايزر، وهو الدواء الذي يحصل عليه الرئيس الأمريكي حاليا خلال إصابته بالفيروس، والدواء بيمنع الفيروس من التكاثر والانتشار في خلايا الجسم الأخرى، ولكن لا يجوز أن يتم إعطاؤه إلا للحالات البسيطة والمتوسطة، والدواء الجديد لكورونا محظور على الحوامل والأطفال أقل من 18 سنة».

واختتم: «الوضع الوبائية في مصر بالنسبة لكورونا منذ أسبوعين كانت الحالات كثيرة، وحاليا باتت أقل بكثير من الأسبوعين الماضيين، و99.9% من الحالات تكون مصابه بالجهاز التنفسي العلوي، والأعراض أخف من الإنفلونزا، وتتمثل في همدان ووجع في الزور وصداع، ومش لازم اللي عنده كورونا يعاني من ارتفاع في درجات الحرارة».