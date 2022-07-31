عبدالغفار: تطعيم 90% لمن فوق سن الـ18 بلقاح كورونا ووصلنا لمناعة القطيع

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية شهدت خلال الأسابيع الماضية، ارتفاع في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، والزيادات كانت متوقعة، موضحًا أن هذه الإصابات مجتمعة، وليست إصابات تؤثر على المستشفيات أو على نسب الإشغال بالعنايات المركزة، كما أنه من خلال رصد حالات الإصابة المجتمعية، تمكنا من التعامل معها وتوعية المواطنين بالتعامل مع الفيروس.

دول العالم لم تخضع للإغلاق

أضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن نسبة الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لمن هم فوق سن الـ18 تجاوزت 90%، إذ أن وزارة الصحة استطاعت تطعيم ما يقرب من 93 مليون جرعة في مصر، «وصلنا لما يقرب من 45 مليون جرعة أولى، و38 مليون جرعة ثانية، و7 مليون جرعة تنشيطية»، ووصولنا لما يسمى مناعة القطيع مؤكد، لكنها ليست مناعة أبدية مطلقة، ورغم التخوف الكبير من متحور كورونا الجديد، إلا أن دول العالم لم تخضع للإغلاق، وهناك خطة محكمة لذلك.

نعتبر من الدول الرائدة في إدارة أزمة كورونا

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، أننا نعتبر من الدول الرائدة في إدارة أزمة كورونا، فدول العالم تعلمت الدرس، وعرفت أن حياة الإنسان الاجتماعية والاقتصاد والتعليم مهم جدًا، وأن التعامل مع الجائحة والواقع الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو الحل الأمثل، كما أن العالم كله يقول إن النموذج المصري من أنجح النماذج التي تعاملت مع جائحة كورونا بمنتهى التوازن العقلي والصحي في الوقت نفسه.