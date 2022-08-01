نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ بالاسم فقط قبل الإعلان الرسمي

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ بالاسم فقط، من العبارات الرائجة عبر محرك «جوجل» العالمي، حيث يبحث الكثير من المواطنين وأولياء الأمور عن نتائج أولادهم فور اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم، التي نوهت أن الإعلان الرسمي سيكون خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ بالاسم فقط على النحو التالي:

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ بالاسم فقط

يستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢ بالاسم فقط من خلال الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم وكتابة الاسم ورقم الجلوس، وعلى الفور ستظهر النتيجة فور إعلانها.

أسرع طريقة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

ومنحت «الوطن» لقرائها فرصة للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الخطوات التالية:

- في الخطوة الأولى يجب على الطالب وولي الأمر الدخول على الرابط المتاح عبر بوابة وموقع «الوطن»، وإدخال الاسم رباعيًا.

- في الخطوة الثانية، يحدد الطالب الشعبة التي تخصص بها وأدى فيها الامتحانات.

- في الخطوة الثالثة، يجب على الطالب تسجيل البريد الإلكتروني، وإذا لم يتوفر لديه بريدًا إلكترونيًا، من الممكن أن يدخل البريد الخاص بأي شخص مقرب منه.

- في الخطوة الرابعة، يكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به الذي أدى به الامتحانات، ثم يدخل المحافظة التي يقطن بها.

- في الخطوة الخامسة، يضع رقم هاتفه ويتأكّد من صحته، وبعد الانتهاء من اتباع الخطوات السابقة بدقة، يختار الطالب «سجل الآن»، ثم ستصل إليه النتيجة قبل إتاحتها.

رابط تنسيق الثانوية العامة 2022

وعن رابط تنسيق الثانوية العامة 2022 يمكن للطلاب متابعته فور إعلان النتيجة بشكل رسمي في الميعاد المحدد، من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.