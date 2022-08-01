حصريا على موقع الوطن.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم، كلمات يزداد البحث عليها في الأيام الأخيرة، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم الانتهاء من أعمال التصحيح وكذلك الانتهاء من رصد وتقدير الدرجات ومراجعتها بشكل دقيق خلال الأيام القادمة، لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وفق ما أكّده مصدر بوزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

وتتيح جريدة «الوطن» في إطار دورها الخدمي رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حتى يتمكّن الطالب من معرفة نتيجته بسهولة من خلال الاسم ورقم الجلوس.

تحديد أسماء الأوائل على مستوى الثلاث شعب

وعن تزايد البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم، أوضح مصدر بالتعليم لـ«الوطن» أنَّ كنترولات امتحانات الثانوية العامة بمختلف قطاعاتها على مستوى الجمهورية، تواصل تحديد أسماء الأوائل على مستوى الثلاث شعب «علمي علوم، وعلمي رياضة، والشعبة الأدبية»، موضحًا أنَّ هناك معايير محددة ومعينة لاختيار أوائل الثانوية العامة حتى لا يظلم أحد، وللتأكد من أن كل طالب في الثانوية العامة حصل على درجاته التي يستحقها.

بدء العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وتزامنًا مع بدء العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، أوضح المصدر أنَّ جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة جاءت طبقًا لمواصفات ومعايير الورقة الامتحانية، لافتًا إلى عدم حصول أي طالب في الشعبتين العلمية والأدبية على مجموع 100%، مبينًا أنَّ ذلك تمّ بعد تطبيق نظام التقييم الجديد.

امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان.. 20 أغسطس

وأشار المصدر، إلى أنَّ امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان ستبدأ يوم 20 أغسطس الجاري، وستكون أسئلة الامتحانات اختيار من متعدد ولن تحتوي على أي أسئلة مقالية في جميع المواد للشعبتين العلمية والأدبية.