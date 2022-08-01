موقع دعم مصر للتموين 2022.. استمرار تسجيل رقم التليفون على البطاقة

يستمر موقع دعم مصر للتموين 2022 في إتاحة تسجيل رقم التليفون على البطاقة التموينية للمواطنين أصحاب البطاقات ممن تسلموا رسالة بونات صرف الخبز الخاصة بتسجيل رقم المحمول بشرط أن يكون مسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربعة «اتصالات أو فودافون أو we أو أورنج».

رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 لتسجيل رقم التليفون

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 خطوة تسجيل رقم التليفون لصاحب بطاقة التموين المدون اسمه على كارت البطاقة الذي تطلق عليه الوزارة مسمى «رب الأسرة»، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على رابط موقع دعم مصر للتموين 2022 من هنـا.

- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا والموجود أسفل كارت بطاقة التموين.

- ثم يظهر اسم رب الأسرة إلكترونيًا على الموقع.

- يتمّ كتابة رقم الموبايل المسجل باسم رب الأسرة صاحب بطاقة التموين في إحدى شركات المحمول.

- ثم تظهر رسالة تفيد بأنَّه تمّ قبول رقم التليفون إذا كان صحيحًا، أو أنّ الرقم تحت المراجعة، للتأكّد من أنَّه مسجل باسم صاحب البطاقة، أو رفض تسجيل الرقم إذا كان غير مسجل باسم رب الأسرة.

بوابة مصر الرقمية للتموين 2022

فيما تتيح بوابة مصر الرقمية للتموين 2022 مجموعة من الخدمات التموينية الأخرى لأصحاب بطاقات التموين للاستفادة منها دون الحاجة للذهاب لمكاتب التموين، إذ لم تفتح حتى الآن خدمة إضافة رقم الهاتف للبطاقة التموينية وهي الخدمة المتاحة على موقع دعم مصر وفي جميع مكاتب التموين على مستوى المحافظات.

فيما تمتلك وزارة التموين حتى الآن ما يقرب من 20 مليون بطاقة تموين سجلوا أرقام الهواتف المحمولة لهم على منظومة الدعم، إذ يتبقى حاليًا ما يقرب من 3 ملايين بطاقة تموين فقط منحت الوزارة أصحابها شهرًا إضافيًا لتسجيل رقم الموبايل بعد مد مهلة التسجيل حتى 30 أغسطس الجاري.