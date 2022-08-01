«التضامن»: نستهدف 500 ألف أسرة في برامج الحماية الاجتماعية بقرى «حياة كريمة»

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تتواءم مع ما تقوم به الدولة في برنامجي تنمية الصعيد وتنمية المناطق الريفية، وأن القرى المستهدفة من كل هذه البرامج تزيد على 2100 قرية على مستوى الجمهورية، مع التركيز على قرى الصعيد بصفتها الأكثر فقراً، طبقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

رفع كفاءة وإعادة إعمار 77 ألف منزل

وفيما يخص تدخلات الحماية الاجتماعية في برنامج «حياة كريمة»، أفادت «التضامن» أنه تم استهداف حوالي 500 ألف أسرة في قرى «حياة كريمة»، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة إعمار 77 ألف منزل بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في المراحل السابقة لبرنامج «حياة كريمة»، بما يشمل هدم منازل متهالكة وإعادة إعمارها، أو مد وصلات المياه ومد وصلات الصرف الصحي إلى المنازل وبناء أسقف، وغيرها من إصلاحات البنية التحتية.

دراسة حال الوضع السكني لمنازل بعض الأسر

وحرصت وزارة التضامن بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، على دراسة حال الوضع السكني لمنازل بعض الأسر الأولى بالرعاية والأكثر فقرًا لتحديد المنازل المتهالكة التي تحتاج لإعادة ترميم، وقد وصل عدد هذه المنازل إلى 123 ألف منزل مستهدف للتطوير.

حصر احتياجات 180 ألف أسرة

وأوضحت الوزارة أنه تم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي تمكيني يتسم بالعدالة والإنصاف، حيث تم استخراج 780 ألف بطاقة خدمات متكاملة، بالإضافة إلى حصر احتياجات 180 ألف أسرة لتحديد نسبة الإعاقة بقرى حياة كريمة، وقد وصلت هذه النسبة إلى 9.8%، بالإضافة إلى المساهمة في تأهيل حوالي 42,700 من ذوي الإعاقة في مجالات العلاج الطبيعي وعلاج التخاطب والعلاج الحسي والعلاج المائي، وذلك لتسهيل ممارسة احتياجات الحياة الأساسية ودمجهم بالمجتمع.

دعم 52 ألف أم وأطفالهم

أما فيما يخص تنمية رأس المال البشري، فقد توسعت الوزارة في خدمات الطفولة المبكرة فتم دعم 52 ألف أم وأطفالهم تحت مظلة برنامج «الألف يوم الأولى في حياة الطفل»، ومدهم بحزمة إضافية من النقاط على بطاقات التموين، هذا جانب تطوير كفاءة وإنشاء 380 حضانة للأطفال في الفئة العمرية 0-4 سنوات والتوسع في إنشاء حضانات الأطفال ذوي الإعاقة، كما تم حصر الحضانات في قرى حياة كريمة والتي وصل عددها إلى 9050 حضانة، والعمل على مساعدة ترخيص الحضانات غير المرخصة.

دعم 1000 مدرسة مجتمع

وقامت الوزارة بدعم 1000 مدرسة مجتمع، لإعطاء فرصة ثانية للأطفال الذين تسربوا من التعليم أو من لم يلتحقوا من أساسه وتخطوا سن الالتحاق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بألا يُحرم طفل من التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة أو أي سبب آخر، وتم دفع مصروفات الطلاب غير القادرين بالمدارس والجامعات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات أو من خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لحمايتهم من التسرب ولدعم أسرهم حال ثبوت ضعف مستواهم الاقتصادي.