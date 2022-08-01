أشرف زكي يشكر «المتحدة» لخروج مهرجان القاهرة للدراما إلى النور

بدأ منذ قليل الموتمر الصحفي الخاص بإعلان انطلاق مهرجان القاهرة للدراما بأحد فنادق كورنيش النيل، بحضور عدد كبير من الفنانين والصحفيين، أبرزهم يحيي الفخراني رئيس المهرجان، وأحمد السقا عضو لجنه التحكيم، وعمرو الفقي رئيس مجلس إدارة شركة «pod»، وإنعام محمد علي رئيس لجنة التحكيم، وخلال كلمته وجه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لتوفير كل السبل لخروج المهرجان للنور.

حضور كبير من نجوم الفن لمؤتمر الإعلان عن مهرجان القاهرة للدراما

كما حضر أيضا كلا من عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، ومنيرمكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، وأحمد سلامة، والمخرج تامر محسن، ولقاء سويدان، وعزوز عادل، وصابرين، ونجلاء بدر، وإيهاب فهمي، وأشرف طلبة.

فعاليات المؤتمر الصحفي لمهرجان القاهرة للدراما

وبدأت فعاليات الموتمر الصحفي؛ للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

أشرف زكي يعلن أعضاء لجنة التحكيم

وأعلن خلال الموتمر الصحفي عن أعضاء لجنة التحكيم، وهم أحمد السقا وصابرين وراجح داوود أعضاء لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى.

أشرف زكي يوجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

ومن جانبه بدأ أشرف زكي كلمته بتوجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ لتوفيرها كل السبل لخروج المهرجان للنور، موضحا أن فكرة المهرجان بدأت عندما جرى تشكيل لجنة لبحث مشاكل الفنانين.

وأضاف أشرف زكي، أنه مع اختفاء مهرجان التليفزيون، اختفت المهرجانات الموثوقة لتقييم الأعمال الدرامية، وأنه جرى الإتفاق لخروج المهرجان تحت رعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأشار أنه جرى عقد لجنة تأسيسية للمهرجان بها عدد كبير من الفنانين من بينهم داليا البحيري وبشرى وصابرين.