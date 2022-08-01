يحيى الفخراني: مهرجان القاهرة للدراما فرصة للفنانين لاقتناص الجوائز

يعقد القائمون على مهرجان القاهرة للدراما، مؤتمرًا صحفيًا، الآن، للإعلان عن تفاصيل المهرجان، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، إلى جانب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية.

بدأ الفنان يحيى الفخراني، رئيس مهرجان القاهرة للدراما، كلمته، خلال المؤتمر الصحفي، قائلا: «المهرجان فرصة جيدة للقاء الفنانين».

يحيى الفخراني يكشف سبب سعادته بالمهرجان

وأضاف أن الدورة الأولي يطلق عليها الدورة «زيرو»، لأنها دورة تجريبية، وتمني أن يكون المهرجان منبرا للدراما، مناشدا الفنانين بالحرص على اقتناص جوائز المهرجان.

وأشار إلى سعادته بحضور الدولة ممثلة في نقابة المهن التمثيلية، إلى جانب لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان، متمنيًا أن تكون سرية.

يحيى الفخراني برفقة نجلاء بدر في اجتماع خاص بالمهرجان

وكان الفنان الكبير يحيى الفخراني، ظهر في صورة، خلال الساعات القليلة الماضية، برفقة الفنانة نجلاء بدر، وأشرف زكى، وبشرى، ضمن الجلسات الخاصة بالمهرجان، ونشرت نجلاء بدر صورتها مع الفخراني وعلقت عليها: «أنا والعسل يا ناس، أجمل صورة أتصورتها، لما تتصور مع الفنان والإنسان والمثقف والمبدع والخلوق والفن الجميل الدكتور يحيى الفخراني».