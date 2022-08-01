نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس حصريا على الوطن 

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس حصريًا على الوطن، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها الكثيرون عبر محرك البحث «جوجل»، إذ تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حاليًا على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بإعلان النتيجة، كالمراجعة الدقيقة وتحديد الأوائل على مستوى الجمهورية في الشعب العلمية «علمي علوم وعلمي رياضة» والشعبة الأدبية.

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس من الوطن

خصصت «الوطن» رابطًا للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطرق الحصول عليها، وهي الآتي:

- يدخل الطالب على موقع الوطن.

- يكتب الطالب اسمه رباعياً.

- يكتب الطالب رقم جلوسه.

- يكتب الطالب البريد الإلكتروني.

- يكتب الطالب رقم الهاتف المحمول.

- اختيار الشعبة.

- يختار الطالب المحافظة.

نصائح بشأن نتيجة الثانوية العامة 2022

وفي سياق متصل، قالت مرفت عويس، خبيرة تربوية، إنه يجب على كل طالب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، النظر إلى مجموع درجاته حتى يستطيع الالتحاق بالكلية المناسبة وللمجموع الذي حصل عليه.

وأضافت «مرفت» لـ«الوطن»، أن مصطلح كليات «القمة والقاع» قد انتهى، وأن قدرات ومؤهلات الطالب هي العامل الرئيسي في التحاقه بالكلية التي لا تمثل مجرد شهادة له، وإنما تمثل مستقبله في مواكبة سوق العمل.

وأكدت أن كثيرا من الخريجين لا يعملون في نفس مجال عملهم نتيجة خطأ اختيارهم الكلية منذ البداية بناء على المجموع وليس الرغبة، وأن الطالب يجب أن ينظر إلى قدراته ومهاراته حتى يلتحق بالكلية.

وتابعت: «إذا كان الطالب يريد كلية ما ولم يستطع الالتحاق بها نتيجة المجموع الخاص به، فإنه يجب أن يركز على المهارات والمؤهلات البديلة التي من الممكن أن تحل بديلاً لذلك الهدف».

وأوضحت أنه في حالة التحاق الطالب بالكلية ولم يجد نفسه بها، فإنه يجب أن يحاول مواكبة نظام الكلية ودراستها، وأن يعيد نظرته إليها مرة أخرى حتى يستطيع التفوق فيها، وإذا لم يستطع فإنه يجب أن يقرر التحويل إلى كلية أخرى تتسق مع قدراته ومهاراته.