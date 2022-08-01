تفاصيل تقرير غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقرير غرفة العمليات لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية 2022، مؤكده أن 29483 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات اليوم، في 447 لجنة «صناعي – زراعي – تجاري – فندقي»، وذلك في عدد 52 مادة امتحانية «45 مواد فترة أولى – 7 مواد فترة ثانية».

امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنّ الامتحانات تسير بصورة طبيعية، مع توفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، مع التشديد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب والممتحنين.

وتابع الدكتور محمد موسى عمارة، رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات ورئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة كافة غرف العمليات بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من تحقيق الانضباط والنظام، وتأمين مقرات لجان سير الامتحان بكافة المحافظات.

كما وجه تعليمات لجميع رؤساء غرف العمليات بالمديريات التعليمية بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بمحاولات الغش التقليدي والإلكتروني باستخدام الهواتف المحمولة أو الوسائل التكنولوجية الأخرى، واطمأن على عدم تسجيل أية حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا خلال العملية الامتحانية، اليوم.

وفاة طالب ببني سويف

وتم تقديم واجب العزاء في وفاة الطالب يوسف جمال أحمد حسين، رقم جلوس 2147059 بلجنة رقم 278، مدرسة أهناسيا الابتدائية بمحافظة بنى سويف، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية مساء أمس الأحد الموافق 2022/7/31.