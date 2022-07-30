طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحانات اليوم الأول بالدور الثاني 2022

يؤدي اليوم طلاب مدارس التعليم الفني في جميع محافظات الجمهورية أول امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة التخصصات «صناعي - زراعي - تجاري - فندقي» الفصل الدراسي الثاني «الدور الثاني» للعام الدراسي 2021-2022، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان

وقال أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، إنه جرى التنبيه على رؤساء لجان النظام والمراقبة في الجيزة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان، وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة، لافتًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تعمل على مدار اليوم لحل أي مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا.

امتحانات الدور الثاني لطلاب دبلوم الدراسات الفنية الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات

ويؤدي اليوم طلاب دبلوم الدراسات الفنية الصناعية المتقدمة نظام الخمس سنوات دور ثان عام 2022 الامتحان التحريري، بمادة اللغة العربية لجميع التخصصات، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف، ومادة توكيد ورقابة الجودة ومهارات الاتصال لجميع التخصصات «مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية»، من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا ومادة التربية الدينية لجميع التخصصات «مدرسة سلطان العويس وتخصص صيانة المصاعد بمدرسة جلال فهمي» عدا تخصص الزخرفة من مدرسة سلطان العويس

امتحانات الدور الثاني لطلاب دبلوم الدراسات الفنية الصناعية المتقدمة نظام الثلاث سنوات

كما يؤدي اليوم طلاب دبلوم الدراسات الفنية الصناعية المتقدمة نظام الثلاث سنوات دور ثان عام 2022 الامتحان التحريري بمادة اللغة العربية، لجميع التخصصات بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر، إضافة إلى مادة التربية الدينية من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية التجارية نظام الثلاث والخمس سنوات

ويؤدي طلاب الدبلومات الفنية التجارية نظام الثلاث والخمس سنوات امتحانات الدور الثاني 2022، اليوم مادة اللغة العربية بدءًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر والنصف، ومادة التربية الدينية من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

امتحانات الدور الثاني لطلاب دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات

ويؤدي طلاب دبلوم المدارس الثانوية الزراعية نظام الثلاث سنوات امتحانات الدور الثاني 2022، اليوم مادة اللغة العربية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف، ومادة التربية الدينية من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

امتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية للشؤون الفندقية نظام الثلاث والخمس سنوات

ويؤدي طلاب الدبلومات الفنية للشؤون الفندقية والخدمات السياحية نظام الثلاث والخمس سنوات، امتحانات الدور الثاني 2022 اليوم مادة اللغة العربية، بدءًا من الساعة التاسعة صباحا حتي الساعة الحادية عشر والنصف ومادة التربية الدينية من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

امتحانات الدور الثاني لطلاب مدارس التكنولوجية التطبيقية الفندقية نظام الثلاث سنوات

ويؤدي طلاب مدارس التكنولوجية التطبيقية الفندقية نظام الثلاث سنوات امتحانات الدور الثاني 2022، اليوم مادة اللغة العربية بدءًا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الحادية عشر والنصف ومادة التربية الدينية من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

امتحانات الدور الثاني لطلاب دبلوم مدارس التكنولوجية التطبيقية الصناعية نظام الثلاث سنوات

ويؤدي طلاب دبلوم مدارس التكنولوجية التطبيقية الصناعية نظام الثلاث سنوات امتحانات الدور الثاني 2022، اليوم، مادة اللغة العربية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف، ومادة التربية الدينية من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

امتحانات الدور الثاني لطلاب دبلوم المدارس الثانوية التكنولوجية التطبيقية الزراعية نظام الثلاث سنوات

ويؤدي طلاب دبلوم المدارس الثانوية التكنولوجية التطبيقية الزراعية نظام الثلاث سنوات امتحانات الدور الثاني 2022، اليوم، مادة اللغة العربية بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الحادية عشر والنصف، ومادة التربية الدينية من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.