بث مباشر.. مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وأسماء الأوائل

تقدم «الوطن» لمتابعيها وقرائها بثًا مباشرًا لمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وأسماء الأوائل من طلاب هذا العام، إذ يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 وأسماء الأوائل بعد قليل، وذلك بعد إعلان الانتهاء من تصحيح ومراجعة أوراق الطلاب وحصر النتيجة بدقة.

مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وأسماء الأوائل

ويذاع المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الهواء مباشرة، للإعلان عن أسماء الأوائل وسرد بعض الإحصائيات والأرقام الخاصة بـ نتيجة الثانوية العامة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

وكانت «الوطن» قد خصصت عبر موقعها رابط نتيجة الثانوية العامة 2022، يمكن الطالب الحصول على نتيجته برقم الجلوس الخاص به في امتحانات الدور الأول، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء ولكي يتمّ مساعدة الطلاب الحصول على النتيجة والاستعلام عن تفاصيل الدرجات بالمواد الدراسية المختلفة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إذ يدخل الطالب البيانات الأساسية لكي يتمكّن من الحصول على النتيجة وفور إدخال البيانات يستطيع الطالب مشاهدة التفاصيل الكاملة لنتيجته، وهذا الأمر ساري على الشعبتين العلمية والأدبية.

النتيجة على موقع «الوطن» كاملة مفصلة

ولكي يحصل الطالب على نتيجته كاملة مفصلة بجميع المواد من موقع «الوطن» يكون مطلوب منه إدخال البيانات الممثلة في: «الاسم رباعي - الشعبة - رقم الجلوس - المحافظة - التليفون - البريد الإلكتروني»، وذلك حتى لكي يحصل على النتيجة فور ظهروها بكل سهولة وعدم الانتظار أو الوقوع تحت رحمة المواقع والضغط على المواقع والإنترنت يوم الظهور.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أكّدت أنَّ المركز القومي للامتحانات هي الجهة المسؤولة عن تصحيح وتجميع نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2022، وبالفعل قام المركز القومي للامتحانات بمراجعة الأكواد الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2022، التي قد سبق وسجلها الطلاب في البابل شيت، لمطابقتها بنماذج الأسئلة الخاصة بهم، وعلى الرغم أن بعض الطلاب كتبوا أكوادًا وأرقام جلوس بها بعض الأخطاء، إلا أنَّه قد تمّ تعديلها في أثناء عملية التدقيق والمراجعة، حتى يتمّ ربط الدرجات ببيانات الطلاب بشكل صحيح وسليم دون لكي يكون هناك ضمان ألا يتعرض أي طالب للظلم أثناء التصحيح أو الحصر أو بأي مرحلة من مراحل تجهيز النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 مؤمّنة بشكل كبير

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قد شدد على أنَّ نتيجة الثانوية العامة 2022 مؤمّنة بشكل كبير، نافيا كل ما يتردد بشأن التلاعب بنتيجة الثانوية هذا العام، فكل ذلك ليس صحيحًا.

وطمأن وزير التعليم، في تصريحات سابقة له، أولياء الأمور بأنّ الطالب الذي غش في الامتحانات لن ولم يحصل على مجموع كبير كما يردد البعض، شارحًا أنَّ نشر صور الامتحانات، في أثناء أداء الامتحانات رغم العقوبات الكبيرة هدفه كله إثارة البلبلة والتشكيك في عملية تطوير التعليم التي تشهدها مصر.